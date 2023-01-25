وقال مكتب المدعي العام - في بيان، نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية، اليوم الأربعاء، "حتى اليوم، تضرر أكثر من 1375 طفلا في أوكرانيا جراء العملية العسكرية الروسية"، موضحا أن 459 طفلا قتلوا، وأصيب أكثر من 916 آخرين بجروح مختلفة الخطورة.. مضيفا: "أن معظم حالات الأطفال القتلى والجرحى كانت في منطقة دونيتسك بـ440 حالة، وتليها خاركييف بـ270 حالة، وفي كييف 270 حالة" موضحا أن هذه الأرقام ليست نهائية، حيث أن العمل جار للتحقق من البيانات الواردة من مناطق الاشتباكات، والأراضي التي تسيطر عليها روسيا.

من جانبه، أشار رئيس الإدارة العسكرية لإقليم ميكولايف، بجنوب أوكرانيا، فيتالي كيم، إلى أن القوات الروسية شنت الليلة الماضية قصفا مدفعيا على منشأة مياه في بلدة أوتشاكيف التابعة للإقليم.

وقال كيم - في تصريح له - "في تمام الساعة 14:23 أمس الثلاثاء الموافق 24 يناير الجاري، بالتوقيت المحلي، شنت روسيا قصفا مدفعيا على المنطقة المائية لتجمع أوتشاكيف ولكن لم يصب أحد بأذى".. مضيفا "أن القوات الروسية أطلقت أيضا في الساعات الأولى من صباح اليوم نيران مدفعيتها على بلدة في مدينة كتسروب.. أما في مناطق ميكولايف المختلفة مثل بيرفومايسك وفوزنيسنسك وباشتانكا، كان النهار والليل هادئين نسبيا".

وتابع المسئول الأوكراني أن بلدتي أوتشاكيف وكوتسوروب في ميكولايف تتعرضان لنيران العدو كل يوم تقريبا، لذلك يجب ألا يعود السكان المحليون الذين تم إجلاؤهم بعد.

وفي المقابل، أكدت شركة الغاز الروسية "غازبروم"، أنها تضخ الغاز الطبيعي من روسيا، عبر نقطة العبور "سودجا" في أوكرانيا، إلى أوروبا بناء على الطلبات، بينما إمدادات الغاز عبر محطة "سوخرانوفكا" في لوجانسك متوقفة.

وقال الممثل الرسمي للشركة الروسية سيرجي كوبريانوف، حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، إن: "غازبروم" تضخ الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا من خلال محطة "سودجا" بكمية عند 24.4 مليون متر مكعب ابتداء من اليوم، فيما تم رفض طلبات الضخ عبر "سوخرانوفكا".

وكانت أوكرانيا قد أعلنت في مايو الماضي، عن وقف قبول الغاز لنقله إلى أوروبا عبر نقطة العبور"سوخرانوفكا" في لوجانسك، وتذرعت السلطات الأوكرانية بأن النقطة تقع في الأراضي التي تسيطر عليها روسيا، ونتيجة هذا القرار بقيت هناك نقطة عبور وحيدة للغاز الروسي إلى أوروبا وهي "سودجا".