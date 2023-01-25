الداخلية توفد ضباطها لزيارة المدارس فى عيد الشرطة الـ 71

أوفدت مديريات الأمن عددا من الضباط لزيارة عدد من المدارس وعقد لقاءات مع الطلبة لتعريفهم بالبطولات والتضحيات التى سطرها رجال الشرطة الأبطال فى ذكرى معركة الإسماعيلية المجيدة، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على الجهود التى يبذلها رجال الشرطة فى سبيل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن والمواطنين.
وتم خلال الزيارات توزيع بعض الهدايا التذكارية على الطلاب وسط ترحيب من جانب المسئولين بالمدارس، وقد أعرب الحضور عن خالص شكرهم وتقديرهم لرجال الشرطة البواسل.
وفى ذات السياق، استقبلت المنشآت الشرطة المختلفة عدة زيارات من طلبة وتلاميذ المدارس للمشاركة مع رجال الشرطة فى الإحتفال بعيدهم الـ71.
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