الداخلية توفد ضباطها لزيارة المدارس فى عيد الشرطة الـ 71

كتب محمود عبد الراضى ـ إيهاب المهندس

أوفدت ‏مديريات الأمن عددا من الضباط لزيارة عدد من المدارس وعقد ‏لقاءات مع الطلبة لتعريفهم بالبطولات والتضحيات التى ‏سطرها رجال الشرطة الأبطال فى ذكرى معركة الإسماعيلية ‏المجيدة، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على الجهود التى يبذلها ‏رجال الشرطة فى سبيل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن ‏والمواطنين.‏

وتم خلال الزيارات توزيع بعض الهدايا التذكارية على الطلاب وسط ‏ترحيب من جانب المسئولين بالمدارس، ‏وقد أعرب الحضور عن خالص شكرهم وتقديرهم لرجال الشرطة ‏البواسل.

وفى ذات السياق، استقبلت المنشآت الشرطة المختلفة عدة زيارات من طلبة وتلاميذ المدارس للمشاركة مع رجال الشرطة فى الإحتفال بعيدهم الـ71.