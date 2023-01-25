اليوم السابع
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الأربعاء، 25 يناير 2023 04:24 م
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الداخلية توفد ضباطها لزيارة المدارس فى عيد الشرطة الـ 71

الأربعاء، 25 يناير 2023 03:47 م
الداخلية توفد ضباطها لزيارة المدارس فى عيد الشرطة الـ 71 شعار الشرطة
كتب محمود عبد الراضى ـ إيهاب المهندس

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أوفدت ‏مديريات الأمن عددا من الضباط لزيارة عدد من المدارس وعقد ‏لقاءات مع الطلبة لتعريفهم بالبطولات والتضحيات التى ‏سطرها رجال الشرطة الأبطال فى ذكرى معركة الإسماعيلية ‏المجيدة، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على الجهود التى يبذلها ‏رجال الشرطة فى سبيل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن ‏والمواطنين.‏

وتم خلال الزيارات توزيع بعض الهدايا التذكارية على الطلاب وسط ‏ترحيب من جانب المسئولين بالمدارس، ‏وقد أعرب الحضور عن خالص شكرهم وتقديرهم لرجال الشرطة ‏البواسل.

وفى ذات السياق، استقبلت المنشآت الشرطة المختلفة عدة زيارات من طلبة وتلاميذ المدارس للمشاركة مع رجال الشرطة فى الإحتفال بعيدهم الـ71.


عيد الشرطة

زيارة المدارس

زيارة الشرطة للمدارس

احتفالات عيد الشرطة

ذكرى عيد الشرطة



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