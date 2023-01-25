الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 25 مليون جنيه

كتب محمود عبد الراضى

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، وزوجته "لهما معلومات جنائية" ومقيمان بمحافظة القاهرة، لاتهامها بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة (جوهر الحشيش المخدر) وغسل الاموال غير المشروعة فى عقارات.

وكشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ترويج المتهمين المخدرات على عملائهما بنطاق محافظة القاهرة متخذين من محل إقامتهما بمنطقة الزاوية الحمراء وكراً لممارسة نشاطهما الإجرامى فى تجهيز وتخزين المواد المخدرة، مما مكنهما من تكوين ثروة مالية جراء ذلك النشاط المؤثم وغسل تلك الأموال حصيلة نشاطهما الإجرامى من خلال قيامهما "بشراء العقارات السكنية وشراء السيارات والدراجات النارية، المشغولات الذهبية، المعاملات المالية".

وكذا إيداعهما بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتيهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 25 مليون جنيه تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.