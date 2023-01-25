وذكرت وزارة الدفاع النيجَرية - وفقا لراديو "مونت كارلو الدولية"، اليوم الأربعاء، أن "قوة مكافحة (نيا) التي نُشرت في غرب النيجر أصيب اثنان من عناصرها بجروح خلال العمليات"، مضيفة أن "قواتها فككت شبكة لتهريب الوقود يُشتبه بإرسالها إمدادات إلى المجموعات المسلحة"، مشيرة إلى أنه "وخلال العمليات العسكرية في منطقة تيلابيري (غرب) القريبة من بوركينا فاسو، ضُبطت أسلحة ودُمرت أكثر من 130 دراجة نارية".

جدير بالذكر أن النيجر تكافح أعمال تمرد على حدودها الغربية مع مالي وبوركينا فاسو، وحدودها الجنوبية الشرقية مع نيجيريا.

