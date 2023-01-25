اليوم السابع
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الجريدة الرسمية تنشر قرار تكليف خريجى الجامعات لأداء الخدمة العامة

الأربعاء، 25 يناير 2023 10:45 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرار تكليف خريجى الجامعات لأداء الخدمة العامة وزارة التضامن
كتب مدحت وهبة

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نشرت الجريدة الرسمية قرار للدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى بتكليف الدفعة "100" من خريجى الجامعات والمعاهد العليا دور ثانى لعام 2022 من الجنسين ممن يتمتعون بالجنسية المصرية لأداء الخدمة العامة لمدة عام، وذلك اعتبارًا من 1/2/2023 على أن يبدأ التسجيل اعتبارا من 1/1/2023.

 

وتضمن القرار تكليف الشباب من الجنسين ممن يتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية، الإناث من خريجى الجامعات والمعاهد العليا دور ثانى لعام 2022، وكذلك الذكور ممن تقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية، وكذلك ممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة بشرط مضى ثلاث سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب، وأيضًا من خريجى الجامعات والمعاهد العليا دور ثانى لسنة 2022.

 

كانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن قد أكدت، أنه يجب على المكلفين السابق ذكرهم ومن صدر قرارات بتكليف دفعاتهم وتخلفوا عن أداء الخدمة العامة فى مواعيدها المقررة التوجه إلى مكاتب الخدمة العامة بدائرة محل إقامتهم لتسجيل أنفسهم، موضحة أنه تيسيرًا على المتقدمين لأداء الخدمة العامة فقد تم إتاحة التقديم عبر الموقع الإلكترونى للوزارة لملء الاستمارات المطلوبة.

 

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الخدمة العامة هى إحدى آليات العمل بالوزارة والتى تهدف إلى دمج الشباب بالمجتمع وإيجاد نوع من التفاعل المجتمعى الأوسع لديهم نحو القضايا والاهتمامات المجتمعية، وكذلك تأهيلهم لخوض الحياة العملية مع إكسابهم مهارات جديدة يحتاجها سوق العمل لافته إلى أن مجالات التكليف تشمل العديد من المجالات ذات الصبغة التنموية، وتتضمن مجالات تكليف هذه الدفعة فى الجهاز الإدارى للدولة عددًا من الأنشطة الاجتماعية والمشروعات التنموية مثل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبرامج وعى وفرصة وتكافل وكرامة والمشروطية الصحية و2 كفاية ولا أمية مع تكافل وكرامة وأطفال بلا مأوى، بالإضافة إلى الأسر المنتجة ومحو الأمية والتأمينات الاجتماعية، وقطاعات رعاية الأيتام والمسنين والأسر البديلة وخدمات الطفولة والخدمات التعليمية وأنشطة بنك ناصر الاجتماعى، والنيابة العامة والمجالات الأخرى طبقًا لاحتياجات كل محافظة.


الجريدة الرسمية

التضامن

خريجي الجامعات لأداء الخدمة العامة

خريجى الجامعات لأداء الخدمة العامة

الخدمة العامة لخريجي الجامعات



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