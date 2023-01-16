فتح باب التسجيل الإلكتروني لمختلف البرامج الأكاديمية والمهنية بجامعة القناة

كتب - السيد فلاح

عقد مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة قناة السويس، جلسته رقم 412 برئاسة الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بحضور أعضاء المجلس، من الأساتذة المتفرغين ووكلاء الكليات ومديري عموم القطاع، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس.

بدأ نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا المجلس بتقديم التهنئة للدكتور محمد التهامى لتوليه منصب وكيل كلية الآداب والعلوم الإنسانيه للدراسات العليا،متمنياً له التوفيق والسداد في مهمته.

وحرص الدكتور محمد سعد زغلول في بداية الجلسة الإطمئنان على سير العملية الإمتحانية لطلاب الدراسات العليا ،مؤكداً على الإلتزام التام داخل اللجان وعدم وجود أعمال شغب، مع عدم وجود نسبة غياب للطلاب ،مشدداً على وكلاء الكليات ضرورة تقديم تقرير مفصل عن الإمتحانات كل أسبوع وآخر بنهاية الإمتحانات والمزمع نهايتها 25 يناير ماعدا كليات "الهندسة ، الهندسة،الحاسبات والمعلومات" تمتد الإمتحانات بها حتى مارس القادم ، معلناً أن أعمال الرصد والكنترولات تسير بالتوازى مع العملية الإمتحانية لسرعة إعلان النتائج عقب إنتهاء الإمتحانات بفترة وجيزه.

كما أكد الدكتور محمد سعد زغلول أن المجلس ناقش الموضوعات الخاصة بأعمال الإدارة العامة للدراسات العليا، وعرض الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال ومتابعة أعمال القيد بالدراسات العليا.

وقام المجلس بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، والموافقة على تسجيل 23 درجة دكتوراة أكاديمية و 50 درجة ماجستير بمختلف كليات ومعاهد الجامعة، إلى جانب الموافقة على تسجيل 12 درجة دكتوراه مهنية بكلية التجارة DBAوتسجيل 8 درجة ماجستير مهنى في إدارة الأعمالMBA، و15 درجة ماجستيرمهنى في المحاسبة MPA، إلى جانب تسجيل 171 درجة بالماجستير المهنى بكلية الصيدلة ،

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و45 درجة بالماجستير المهني PharmD ، ودرجة 14درجة بالماجستير المهنى مراقبة الجودة الصيدلية.

وفي نهاية الجلسة أعلن الدكتور محمد سعد زغلول فتح باب التقدم للدراسة في برامج الدراسات العليا المختلفة بالكليات كلية الألسن والتمريض والتجارة وغيرها من البرامج المهنية والاكاديمية طبقاً للائحة كل كلية.