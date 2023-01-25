التحقيقات: لصوص عدادات المياه من داخل العقارات بالأميرية نفذوا 4 جرائم سابقة

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة بشمال القاهرة، أن المتهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة عدادات المياه من داخل العقارات بالأميرية، أقروا بارتكاب عدد 4 وقائع سابقة.

نجحت الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة عدادات المياه من داخل العقارات، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) باكتشافــه سرقة عداد المياه الخاص بالعقار سكنــه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزتهما ( الأدوات المستخدمة فى مزاولة نشاطهما الإجرامى - مبلغ مالى)، وبمواجهتهما بالتحريات اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة عدادات المياه من داخل العقارات.

تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المُستولى عليها لدى عميلهما "سئ النية" (مالك مخزن خردة - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية) بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات ، وإتهموهما بالسرقة.