البورصة: تراجع رصيد شهادات إيداع "البنك التجارى".. وارتفاع "إيديتا" و"ليسيكو"

كتب هانى الحوتى

كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي، عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي، إذ تراجع رصيد شهادات إيداع البنك التجاري الدولي إلى 279.716 مليون شهادة، فيما ارتفع رصيد شهادات إيداع المصرية للاتصالات إلى 169.819 مليون شهادة، وإيديتا للصناعات الغذائية إلى 126.900 مليون شهادة، ليسيكو مصر إلى 878.5 ألف سهم.

واستقر رصيد شهادات إيداع كلًا من مدينة نصر للإسكان والتعمير عند 582.913 مليون شهادة، والمجموعة المالية هيرميس القابضة إلى 293.230 مليون شهادة، والإسكندرية للزيوت المعدنية- أموك عند 402.169 مليون شهادة، وجي بي أوتو عند 222.966 مليون شهادة، وحديد عز عند 73.623 مليون شهادة.

وكانت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.82 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 495.9 مليون ورقة مالية بقيمة 2.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 75.2 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.29% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.32%، والعرب على 11.39%، واستحوذت المؤسسات على 29.89% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.10%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 157.7 مليون جنيه، 6.2 مليون جنيه، 126 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 35.8 مليون جنيه، 96.7 مليون جنيه، 157.5 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.13% ليغلق عند مستوى 16791 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.05% ليغلق عند مستوى 2924 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.65% ليغلق عند مستوى 20120 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.13% ليغلق عند مستوى 6911 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 3031 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.71% ليغلق عند مستوى 4534 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 3525 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 1265 نقطة.