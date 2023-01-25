اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 يناير 2023 08:21 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد: طقس معتدل نهارا وشبورة على الطرق.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة

الأربعاء، 25 يناير 2023 08:00 ص
الأرصاد: طقس معتدل نهارا وشبورة على الطرق.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة حالة الطقس - صورة أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء طقسا باردا فى الصباح الباكر، معتدلا نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، باردا ليلاً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم شبورة مائية قد تكون كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 11، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 07، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 08، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 11.

وحدث الانقلاب الشتوى هذا العام 2022 الأربعاء 21 ديسمبر 2022م الموافق 27 من جمادى الأولى 1444هـ الساعة 23:48 معلنا بداية فصل الشتاء فلكيا، وذلك طبقا للحسابات الفلكية والأرصاد التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

وفصل الشتاء هذا العام وفقا للحسابات الفلكية سيصل طوله إلى 88 يوماً و23 ساعة و38 دقيقة، وينتهى يوم الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26.


حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس الان

حاله الطقس

حالة الطقس في مصر

الطقس في مصر

حاله الطقس اليوم

حالة الطقس فى القاهرة

هيئة الارصاد الجوية

حالة الطقس الان في القاهرة

اخبار الطقس غدا

اخبار الطقس اليوم

اخبار الطقس في مصر

اخبار الطقس الان

حاله الطقس غدا

الطقس في الأيام المقبلة

الطقس اليوم فى مصر

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 24/1/2023 فى مصر

الثلاثاء، 24 يناير 2023 12:00 ص

الكلام فى التريند على إيه؟.. الجمهور يترقب مباريات الدورى الليلة والأهلى يتصدر.. متابعة لانخفاض أسعار الذهب فى مصر.. وحالة الطقس مع انتظار شبورة كثيفة ورياح حتى السبت.. واستعداد المصريين لزيارة معرض الكتاب

الإثنين، 23 يناير 2023 06:00 م

شبورة كثيفة ورياح.. تفاصيل حالة الطقس على كافة الأنحاء حتى السبت

الإثنين، 23 يناير 2023 02:34 م

حالة الطقس اليوم الإثنين 23/1/2023 فى مصر

الإثنين، 23 يناير 2023 12:00 ص

الكلام فى التريند على إيه؟.. قمة الأهلى والزمالك تسيطر على اهتمام الجمهور.. كهربا وحمدي فتحى ومحمد شريف يتصدرون.. انخفاض أسعار الذهب وطرح دبلة "جراما" واحدا تجذب الأنظار.. ومتابعة لحالة الطقس وموعد الأمطار

الأحد، 22 يناير 2023 06:00 م

أسباب ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس وتحذر من الشبورة "فيديو"

الأحد، 22 يناير 2023 03:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة