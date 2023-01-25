وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية في بيان ( نقلته وكالة أنباء "كيودو" الرسمية ) أن البلاد شهدت درجات حرارة باردة قياسية في أجزاء عديدة ، مع تساقط الثلوج على ساحل بحر اليابان الممتد من شمال البلاد إلى غربها، وسط مخاوف من مزيد من تساقط الثلوج بما في ذلك في المناطق المنخفضة على ساحل المحيط الهادئ، ودعت السكان إلى توخي اليقظة ضد العواصف الثلجية والبحار الهائجة والطرق الجليدية.

وتسبب الطقس في اليابان في اضطرابات واسعة النطاق حيث أُجبر آلاف الأشخاص الذين يستخدمون خدمات القطارات المحلية في محافظتي كيوتو وشيجا في غرب البلاد على البقاء طوال الليل في عربات أو محطات، بينما تُركت المركبات على الطرق الرئيسية في جميع أنحاء البلاد عالقة وأُلغيت مئات الرحلات الجوية وتوفي شخص واحد على الأقل حتى الآن.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو في مؤتمر صحفي في طوكيو إنه يجري التحقيق في حالتي وفاة إضافيتين فيما يتعلق بالطقس البارد.

في الوقت نفسه، قالت شركة الخطوط الجوية اليابانية وشركة All Nippon Airways إنه تم إلغاء أكثر من 300 رحلة كان مقررًا لها اليوم الأربعاء.

وأعلنت شركة سكك حديد غرب اليابان المشغلة للسكك الحديدية المحلية إن الركاب تقطعت بهم السبل في عدة قطارات على خط بيواكو وخط كيوتو طوال الليلة الماضية بسبب الثلوج والرياح العاتية. وأبلغت الشركة عن تأخيرات وإلغاءات لحوالي 20 من خطوطها بما في ذلك الخدمات السريعة حتى صباح الأربعاء.