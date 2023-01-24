اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 يناير 2023 03:47 ص
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سلطات اليابان تحذر المواطنين من انخفاض درجات الحرارة والعواصف الثلجية

الثلاثاء، 24 يناير 2023 03:43 ص
سلطات اليابان تحذر المواطنين من انخفاض درجات الحرارة والعواصف الثلجية عاصفة - أرشيفية
كتب أحمد علوى

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حثت السلطات اليابانية، المواطنين على التأهب للهطول الكثيف للثلوج على مختلف أنحاء البلاد وما يصحبه من عواصف ثلجية ورياح وأمواج عاتية.


وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) الاثنين، أن ارتفاع الثلوج ببعض المناطق بلغ ما بين 70 إلى 100 سنتيمتر خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما انخفضت الحرارة إلى 12 درجة تحت الصفر ببعض المناطق.


وحذرت سلطات الطقس المواطنين من تعرقل حركة المرور وانقطاع الطاقة وتجمد أنابيب المياه جراء انخفاض درجات الحرارة وهطول الثلوج، كما حثت سكان المناطق التي تشهد هطولا كثيفا للثلوج على تجنب الخروج غير الضروري من المنازل.


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