ارتفاع التضخم يهيمن على مراسم تولى كريس هيبكنز لرئاسة وزراء نيوزيلندا

كتبت رباب فتحى

قال كريس هيبكنز، رئيس الوزراء النيوزيلندى الجديد فى أول تصريحات له بعد توليه المنصب رسميا اليوم الأربعاء، أن الاستجابة لضغوط تكاليف المعيشة هى "الأولوية المطلقة" لحكومته، حيث تزامن أداء اليمين مع إصدار أرقام التضخم المرتفعة بعناد.

وأكد هيبكنز، فى مؤتمر صحفى، "سيرى النيوزيلنديون تمامًا فى الأسابيع والأشهر المقبلة أن تكلفة المعيشة هى فى صميم برنامج عملنا"، مشددا "إنها الأولوية الأولى التى نواجهها كحكومة وسوف يرون أدلة ملموسة على ذلك".

وأدى كريس هيبكنز اليمين الدستورية صباح الأربعاء كرئيس للوزراء أمام الحاكم العام خلال حفل أقيم فى العاصمة ويلينجتون. وقال هيبكنز بعد توليه المنصب رسميًا: "هذا هو الامتياز الأكبر والمسئولية الأكبر فى حياتي". "أنا متحمس ومتحمس لمواجهة التحديات المقبلة."

واعتبرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن رئاسة الوزراء لن تكون مكانا هادئا بالنسبة لرئيس الوزراء الجديد. وفى صباح الأربعاء، مع بدء أول يوم رسمى له فى منصبه، صدرت أرقام التضخم الفصلية لنيوزيلندا، واستقرت عند المعدل المرتفع البالغ 7.2٪. وكانت الدوافع الرئيسية لهذا الارتفاع الزيادات فى تكاليف المنازل مثل الإيجارات والصيانة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتكاليف البناء.

قال هيبكنز أنه بينما كان معدل التضخم فى نيوزيلندا "غير متوقع أو غير معتاد"، فقد جاء خلف متوسط منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية - ولكن "بغض النظر عن المكان الذى نجلس فيه مقارنة ببقية العالم، هنا فى نيوزيلندا يتم توسيع ميزانيات الأسر المعيشية ونحن بحاجة لفعل كل ما فى وسعنا للمساعدة ". فى أول اجتماع له مع مجلس الوزراء، قال هيبكنز أنه طلب من الوزراء البدء فى العمل لإعادة ترتيب أولويات عبء سياستهم للتركيز على التحديات الاقتصادية.

وسأل المراسلون الصحفيون هيبكنز بشأن السياسات المحددة التى ستعرضها حكومته لمساعدة النيوزيلنديين الذين يعانون من ارتفاع التكاليف، فرد قائلا أنه "لن يبدأ فى إصدار إعلانات بعد بضع ساعات فقط فى العمل".

وفى حين كرس الكثير من وقته للحديث عن الضغوط الاقتصادية، قال هيبكنز أن الأولويات الأخرى - بما فى ذلك تغير المناخ - لن يتم استبعادها من برنامج عمل الحكومة.