إصابة 3 فى حادث انقلاب سيارة أجرة بإحدى الترع بطنطا

الغربية مصطفى عادل

تعرض 3 أشخاص لإصابات متفرقة إثر انقلاب ميكروباص في ترعة على طريق قرية كفر الشيخ سليم مركز طنطا بمحافظة الغربية، وتم نقل المصابين للمستشفي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بانقلاب ميكروباص في ترعة على طريق طنطا كفر الشيخ سليم.



انتقلت قوة أمنية والإنقاذ النهري والإسعاف لمكان البلاغ وتبين انقلاب سيارة ميكروباص بعد أن اختلت عجلة القيادة بيد السائق، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة وتم نقلهم للمستشفي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.



وكان قد نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية في القبض على 3 عناصر إجرامية بحوزتهم مواد مخدره وأسلحة نارية بعد مطاردة مع رجال الشرطة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.



كانت معلومات قد وردت للأجهزة الأمنية بقيام 3 عناصر إجرامية بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة ومخدرات بقصد الاتجار واعتزامهم ترويج كمية من المخدرات.



وعقب تقنيين الإجراءات تم توجيه حملة مكبرة وتم استهداف مكان تواجد المتهمين وتم القبض عليهم وبحوزتهم اسلحة نارية وطلقات ومواد مخدرة، تم اقتياد المتهمين للمركز واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.



وكان قد شهد طريق بسيون - شبراتنا بمحافظة الغربية انقلاب سيارة نقل بعد أن اختلت عجلة القيادة بيد السائق واسفر الحادث عن مصرع قائدها وتم نقل الجثة للمشرحة.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بانقلاب سيارة نقل على طريق بسيون شبراتنا.



انتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ وتبين انقلاب سيارة نقل بعد أن اختلت عجلة القيادة بيد السائق، واسفر الحادث عن مصرع قائدها، تم نقل الجثة للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.