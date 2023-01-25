إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارتى إسعاف ونقل بالوادى الجديد

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أصيب شخصان، فى تصادم سيارتين، اليوم الأربعاء، بمركز الخارجة فى محافظة الوادى الجديد وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكان ورد إخطار أمنى إلى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادى الجديد، من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول شخصين مصابين فى حادث مرورى لمستشفى الخارجة التخصصى، وتبين تصادم سيارة تابعة لهيئة الإسعاف مع أخرى نقل ثقيل بطريق "الخارجة – أسيوط" بالقرب من مدخل قرية الشركة 17 مما أسفر عن إصابة كل من عبد الحميد مهدى محمد، 40 سنة، سائق سيارة الإسعاف، مصطفى كامل محمد، 39 سنة، سائق سيارة النقل الثقيل.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى الخارجة التخصصى للعلاج، فيما جرى تحويل سائق الإسعاف المصاب فى الحادث لمستشفى أسيوط الجامعى، فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وكان لقى شاب وطفل مصرعهما فى حادثين متفرقين كما أصيب 8 آخرين فى حادث ثالث، مساء اليوم الثلاثاء، بمحافظة الوادى الجديد حيث قضى شاب فى العقد الثانى من عمره فى حادث تصادم سيارة أجرة بدراجة نارية بمركز الداخلة، حيث تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادى الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة شاب لمشرحة مستشفى الداخلة العام توفى فى حادث مروري.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لموقع الحادث، وبالفحص تبين تصادم سيارة أجرة تاكسى بدراجة نارية بمدينة "موط" بمركز الداخلة، أسفر عن مصرع سائق الدراجة النارية وهو" يوسف صلاح كامل"، 20 سنة، فيما أصيب "ماهر محمد شاذلي"، 50 سنة، باشتباه كسر ووجروح متفرقة.

جرى نقل المتوفى لمشرحة مستشفى الداخلة العام وتحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كما لقى طفل مصرعه، غرقًا فى بئر زراعى بمركز الداخلة، وتبين وفاة عمر فتحى سفينة محمد، 14 سنة بعد أن غرق فى بئر زراعى بقرية غرب الموهوب التابعة لمركز الداخلة، وجرى نقل جثة الطفل لمشرحة مستشفى الداخلة العام ووضعها تحت تصرف النيابة العامة بعد تحرير محضر بالحادث.

كما أصيب 7 عمال، فى حادث مرورى، بمنطقة شرق العوينات، وتبين انقلاب سيارة ربع نقل بإحدى المزارع فى منطقة شرق العوينات أسفر عن إصابة 7 عمال وهم كامل أحمد معتوق، 43 سنة، طه فتحى يوسف خليل 14 سنة، وأحمد محمد أحمد 50 سنة، علاء أحمد سيد 37 سنة، محمد عبد المقصود إبراهيم 15 سنة، علاء محمد حسان 40 سنة مصطفى على خليفة 20 سنة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى الداخلة العام لتلقى العلاج، فيما تحرر محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.