إشادة هندية بالتجربة التنموية المصرية.. والسيسى يرحب بالتعاون الاقتصادى والتجارى مع الهند (إنفوجراف)

استقبلت دروبادى مورمو رئيسة الجمهورية الهندية الرئيس عبد الفتاح السيسى في قصر "راشتراباتي بهافان" الجمهوري بنيودلهى، وأعربت عن تقدير الهند لمصر على المستويين الرسمى والشعبى، واعتزازها بالروابط الممتدة التى تجمع بين البلدين الصديقين.

وفى هذا الإنفوجراف نرصد أبرز ما جاء في اللقاء

إشادة هندية بالتجربة التنموية المصرية

استقبلت دروبادى مورمو رئيسة جمهورية الهند الرئيس عبد الفتاح السيسى فى قصر "راشتراباتى بهافان" الجمهورى بنيودلهى

دروبادى أعربت عن تقدير بلادها لمصر واعتزازها بالروابط التى تجمع بين البلدين الصديقين

أشادت بالتجربة التنموية الناجحة التى تشهدها مصر بقيادة السيسى وعلى رأسها المشروعات القومية الكبرى

أكدت حرص بلادها على مساندة وزعم جهود مصر التنموية وتبادل الخبرات والاستثمار المشترك

مشيدة بالدور المحورى لمصر على صعيد ترسيخ الاستقرار فى الشرق الأوسط وأفريقيا

أشاد الرئيس السيسى بعلاقات الصداقة المصرية الهندية التاريخية

أعرب عن تطلع مصر لتعميق العلاقات الثنائية وتعزيزها لاسيما على المستويين الاقتصادى والتجارى وتعظيم حجم الاستثمارات الهندية فى مصر

أكد الرئيس أن الاستثمارات الهندية لديها فرصة كبيرة حاليا للتواجد فى السوق المصرية وللنفاذ منها للأسواق الأفريقية

وأعرب عن ترحيب الشعب المصرى بالتعاون مع الهند وزيادة استثماراتها وأنشطتها التجارية