اليوم السابع
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الأربعاء، 25 يناير 2023 10:43 م
أكرم القصاص
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إجلاء 4 آلاف شخص من منازلهم جراء الأمطار الغزيرة في ماليزيا

الأربعاء، 25 يناير 2023 10:20 م
إجلاء 4 آلاف شخص من منازلهم جراء الأمطار الغزيرة في ماليزيا ماليزيا
أ ش أ

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أجلت السلطات في ماليزيا اليوم الأربعاء أكثر من أربعة آلاف شخص من منازلهم ونقلتهم إلى ملاجئ مؤقتة جراء الأمطار الغزيرة التي تضرب ولاية "جوهر".


وأعلنت لجنة إدارة الكوارث إعداد 41 مركز إغاثي في خمسة ضواحي بالولاية لاستقبال النازحين، فيما من المتوقع أن يستمر الهطول الكثيف للأمطار على الولاية على مدار اليوم، وذلك حسبما نقلت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورية. 


كما أعلنت سلطات الطقس في ماليزيا أن الأمطار الغزيرة مستمرة في عشر ضواحي بالولاية، فيما أصدرت تحذيرا من الأمطار الغزيرة في ست ضواحي منها.


ماليزيا

أمطار ماليزيا

إجلاء السكان فى ماليزيا

ولاية جوهر فى ماليزيا



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