أهم مؤشرات أسعار النفط والغاز اليوم الأربعاء.. إنفوجراف

نشرت منظمة الدول العربية المصدرة للبترول، مؤشرات أسعار النفط ومشتقاته وأسعار الغاز الطبيعى، اليوم الأربعاء، حيث سجل خام القياس العالمى برنت تسليم شهر مارس 85.97دولار للبرميل، وسجل خام غرب تكساس 79.91دولار للبرميل، كما سجل متوسط سلة خامات أوبك 80.89دولار للبرميل لشهر يناير 2023.

نقلت قناة القاهرة الإخبارية، المؤتمر الصحفى لجوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى، حيث أكد جوزيب بوريل أن مساعدات أوروبا لكييف بلغت 49 مليار يورو.

وأضاف مسؤول السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى، خلال مؤتمر صحفى، أن روسيا تخسر 40 دولارا فى سعر برميل النفط، لافتا إلى أن روسيا تبيع نفطها بخصم 50% بسبب العقوبات.

وتابع مسؤول السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبي: روسيا لم ترسل أى إشارة لرغبتها فى السلام، مستطردا: مساعدتنا لأوكرانيا وصلت إلى 49 مليار يورو.

وقال مسؤول السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى، أن هناك اتفاق على إرسال حزمة سابعة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، متابعا: سندعم أوكرانيا مهما طال الأمر.

وأوضح مسؤول السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى أن روسيا هى من قررت الحرب وانتهاك القانون الدولى، متابعا: سنستمر فى دعم مقترح أوكرانيا للسلام العادل بناء على وحدة أراضيها والحدود المعترف بها دوليا.