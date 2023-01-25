أطعمة يجب تجنبها لمرضى الغدة الدرقية

كتبت رانيا عامر

تؤثر بعض الأطعمة على مرضي الغدة الدرقية ، وتحدث لهم مضاعفات وتورم في الغدة نفسها، لأنها تتعارض مع العلاج ،حيث تمنع تلك الاطعمة قدرة الجسم على امتصاص الهرمونات البديلة التي قد تتناولها كجزء من علاج الغدة الدرقية.وذلك وفقا لما نشره موقع everydayhealth.

أطعمة يجب الحد منها أثناء العلاج من الغدة الدرقية:

1.الأطعمة التي تحتوي على فول الصويا

هناك قلق بشأن الآثار السلبية المحتملة التي قد تحدثها مركبات معينة في الصويا - تسمى الايسوفلافون - على الغدة الدرقية. يعتقد بعض الباحثين أن تناول الكثير من فول الصويا قد يزيد من خطر إصابة الشخص بقصور الغدة الدرقية. ومع ذلك ، وجدت دراسة نُشرت في التقارير العلمية أن فول الصويا ليس له تأثير على هرمونات الغدة الدرقية ، كما أنه يرفع مستويات هرمون الغدة الدرقية بشكل متواضع .

2. الخضراوات الصليبية مثل البروكلي والقرنبيط

الخضراوات الصليبية ، مثل البروكلي والملفوف ، مليئة بالألياف والعناصر الغذائية الأخرى ، ولكنها قد تتداخل مع إنتاج هرمون الغدة الدرقية إذا كنت تعاني من نقص اليود . لذلك ، إذا قمت بذلك ، فمن الجيد أن تحد من تناول براعم بروكسل ، والملفوف ، والقرنبيط ، واللفت ، واللفت ، والبوك تشوي ، لأن الأبحاث تشير إلى أن هضم هذه الخضروات قد يعيق قدرة الغدة الدرقية على الاستفادة من اليود ، وهو أمر ضروري للغدة الدرقية الطبيعية. وظيفة. ومع ذلك ، ستحتاج إلى استهلاك كمية كبيرة من الخضروات الصليبية حتى تؤثر حقًا على امتصاص اليود.

إذا تم تشخيصك بكل من قصور الغدة الدرقية ونقص اليود ، فهناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لجعل هذه الخضار أقل ضررًا. يمكن أن يقلل طهيها من تأثير الخضراوات الصليبية على الغدة الدرقية ، وقد يساعد أيضًا الحد من تناول هذه الخضار (المطبوخة) إلى 5 أونصات يوميًا ، حيث يبدو أن هذه الكمية ليس لها أي تأثير سلبي على وظيفة الغدة الدرقية.

3. الجلوتين الموجود في الخبز والمكرونة

قد يرغب الأشخاص الذين يعانون من قصور الغدة الدرقية في التفكير في تقليل تناولهم للغلوتين ، وهو بروتين موجود في الأطعمة المصنعة من القمح والشعير والجاودار والحبوب الأخرى ، كما تقول روث فريشمان ، اختصاصية التغذية في منطقة لوس أنجلوس والمتحدثة باسم أكاديمية التغذية والحمية. وإذا تم تشخيصك بمرض الاضطرابات الهضمية ، فقد يؤدي الجلوتين إلى تهيج الأمعاء الدقيقة وقد يعيق امتصاص الدواء البديل لهرمون الغدة الدرقية .

4.الأطعمة الدهنية مثل الزبدة واللحوم وكل الأشياء المقلية

العثور على الدهون لتعطيل قدرة الجسم على امتصاص الأدوية البديلة لهرمون الغدة الدرقية ، كما يقول الدكتور ستيفاني لي ، الرئيس المساعد لأمراض الغدد الصماء والتغذية والسكري في مركز بوسطن الطبي وأستاذ مشارك في كلية الطب بجامعة بوسطن في ماساتشوستس .

قد تتداخل الدهون أيضًا مع قدرة الغدة الدرقية على إنتاج الهرمون أيضًا. يوصي بعض المتخصصين في الرعاية الصحية بقطع جميع الأطعمة المقلية وتقليل تناول الدهون من مصادر مثل الزبدة والمايونيز والسمن وقطع اللحم الدهنية.

5.الأطعمة السكرية مثل كعكة الشوكولاتة اللذيذة

إن قصور الغدة الدرقية يمكن أن يتسبب في إبطاء عملية التمثيل الغذائي في الجسم. هذا يعني أنه من السهل زيادة الوزن إذا لم تكن حريصًا. "تريد تجنب الأطعمة التي تحتوي على كميات زائدة من السكر لأنها تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية بدون مغذيات ،" كما تقول. من الأفضل تقليل كمية السكر التي تتناولها أو محاولة إزالتها تمامًا من نظامك الغذائي.

6.أغذية مصنعة في عبوات مجمدة

تميل الأطعمة المصنعة إلى احتواء الكثير من الصوديوم ، وعلى الأشخاص الذين يعانون من قصور الغدة الدرقية تجنب الصوديوم". تزيد الإصابة بقصور الغدة الدرقية من خطر إصابة الشخص بارتفاع ضغط الدم ، كما أن تناول الكثير من الصوديوم يزيد من هذا الخطر.

7.الألياف الزائدة من الفاصوليا والبقوليات والخضراوات

8.القهوة:

الكافيين يمنع امتصاص هرمون الغدة الدرقية البديل.