6 أرقام وخط ساخن.. طرق الإبلاغ عن رفع الأسعار واحتكار السلع بالجيزة

كتبت - مرام محمد

خصصت محافظة الجيزة للمواطنين عددا من وسائل التواصل لتلقى الشكاوى الخاصة برفع الأسعار أو الممارسات الاحتكارية، مشيرة إلى أن غرفة عمليات المحافظة تتلقى أي شكاوى من المواطنين على مدار اليوم بشأن أي مغالاة في أسعار السلع أو ممارسات احتكارية أو وجود نقص بأي سلعة.

وأوضحت أنه يتم التعامل الفوري مع شكاوى المواطنين من خلال وسائل التواصل المتاحة على الخطوط التالية 35855722 - 35863004 - 35869193 - 35869371، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة واتساب على أرقام 01152860444 – 01016050453.

وناشدت محافظة الجيزة المواطنين بشراء احتياجاتهم الأساسية من السلع من خلال منافذ السلع الثابتة والمتنقلة التي وفرتها في مدن وأحياء والقرى وعددها 45 منفذا ثابتا ومتنقلا؛ لمواجهة جشع بعض التجار.

ومن جانبه، كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بالمرور الميدانى على المعارض والمنافذ المقامة بجميع قطاعات المحافظة لمتابعة حركة البيع والشراء داخل المنافذ، والتأكد من توافر السلع المختلفه وبالأسعار المحددة وبنسب التخفيضات المعلنة؛ وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وشدد المحافظ، على ضرورة توفير قطع أراضي بالتعاون مع كافه الجهات المعنية والمجتمع المدنى لإقامه الشوادر والمنافذ السلعية عليها لتحقيق أقصي استفادة للمواطنين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتوسع فى إقامة المعارض لتوفير السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين.

وواصلت محافظة الجيزة تنفيذ خطة التوسع فى إقامة منافذ ومعارض السلع والمواد الغذائية والخضراوات والفاكهة بكافة القطاعات لضبط الأسعار والتيسير على المواطنين، حيث أتاحت 45 منفذا ثابتا ومتنقلا موزعة في المراكز والأحياء والقرى؛ لتوفير احتياجات المواطنين الأساسية من السلع بأسعار مخفضة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.