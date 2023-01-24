10 أطعمة تساعد فى إنقاص الوزن.. منها سمك السلمون

كتبت فاطمة خليل

يحدد الطعام الذي تتناوله محتوى الدهون في جسمك، هناك عدد من الأطعمة الصحية التى تحرق الدهون وتساعدك على إنقاص الوزن، نتعرف على هذه الأطعمة التي تساعد على إنقاص الوزن فى السطور التالية، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

أطعمة يجب تناولها لإنقاص الوزن

1- البطاطس

البطاطس الغذاء المثالي لفقدان الوزن والصحة الجيدة تحتوي على مجموعة كبيرة ومتنوعة من العناصر الغذائية، ولكن طريقة طهيها هي التي تساعدك فى إنقاص الوزن، فالبطاطس المسلوقة أو المشوية أفضل من المقلية.

2- اللحوم الخالية من الدهون

لحوم البقر وصدور الدجاج الخالية من الدهن من أهم الأطعمة التي يجب أن تتناولها لتحسين صحتك وإنقاص الوزن مع الحفاظ على كتلة العضلات.

3- الخضراوات الصليبية

يعد البروكلي والقرنبيط والكرنب من الخضروات الصليبية تميل إلى أن تشعرك بالشبع وغنية بالألياف وتحتوي على كمية جيدة من البروتين

4- سمك السلمون

يشعرك السلمون والأسماك الدهنية الأخرى بالشبع لعدة ساعات مع احتوائه على عدد قليل من السعرات الحرارية يعتبر السلمون مصدرًا غنيًا للبروتين عالي الجودة والدهون المفيدة والعديد من العناصر المهمة.

4- بذور الشيا

تعد بذور الشيا من أكثر الأطعمة الصحية في العالم على الرغم من احتوائها على كمية كبيرة من الكربوهيدرات، إلا أنها تحتوي في الغالب على الألياف التي تشعرك بالشبع.

5- الفلفل الحار

يمكن أن يكون تناول الفلفل الحار مفيدًا أثناء محاولة إنقاص الوزن حيث يحتوى على مادة الكابسيسين ، والذي ثبت في دراسات معينة أنه يقلل الجوع ويحسن حرق الدهون.

6- الجريب فروت

قد تشعر بالشبع وتستهلك سعرات حرارية أقل بشكل عام إذا كنت تأكل نصف حبة جريب فروت قبل 30 دقيقة من وجباتك اليومية.

7- الشوربة

يميل الناس إلى استهلاك سعرات حرارية أقل عند تناول وجبات وأنظمة غذائية ذات كثافة طاقة منخفضة.

غالبية الأطعمة منخفضة الطاقة ، مثل الفواكه والخضراوات ، هي تلك التي تحتوي على نسبة عالية من الماء.

8- الخضراوات الورقية

تعتبر السبانخ والكرنب أمثلة قليلة على الخضراوات الورقية إنها مثالية لنظام غذائي لفقدان الوزن بسبب عدد من العوامل ، بما في ذلك حقيقة أنها غنية بالألياف وقليلة السعرات الحرارية والكربوهيدرات.

9- البيض

يعتبر البيض من أفضل الوجبات التي يجب تناولها إذا كنت بحاجة إلى إنقاص الوزن ، على الرغم من حقيقة أن الاستهلاك العالي منه يمكن أن يزيد من مستويات الكوليسترول الضار LDL لدى بعض الأشخاص فهي تشعرك بالشبع وتحتوي على نسبة عالية من البروتين والدهون الصحية.

10- الحبوب الكاملة

يحتوي الكينوا والأرز البني والشوفان على نسبة عالية من الألياف ويحتوي على كمية مناسبة من البروتين.