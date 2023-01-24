وفاة رضيع اختناقا فى إيطاليا إثناء إرضاعه بسبب لوائح كورونا.. اعرف التفاصيل

فاطمة شوقى

توفى طفل حديث الولادة فى مستشفى بإيطاليا بينما كانت والدته ترضعه، ووفقا لصحيفة "كورييرى ديلا سيرا" الإيطالية فإن المرأة، التى كانت منهكة بعد 17 ساعة من عملية ولادة نامت، فى الوقت الذى رفضت فيه إدارة المستشفى دخول رفيق لها بسبب لوائح كورونا.

وقال والد الطفل المتوفى فى مستشفى ساندرو بيرتيني في إيطاليا "لم تستطع زوجتى الوقوف بعد 17 ساعة استغرقتها عملية الولاية ، لكنهم أجبروها على رعاية الطفل على الفور، وطلبت نقل الطفل بعيدًا حتى تتمكن من الراحة لبضع ساعات، ولكنهم رفضوا".

أصيب والدا الصبي بالحزن الشديد بعد مأساة يعتقدان أنه كان من الممكن تفاديها. بعد هذا العمل الطويل ، كان على الأم أن تعتني بالطفل بسرعة ، لأن لوائح كورونا لم تسمح بأي رفيق.

وأضاف والد الطفل "لقد كانت متعبة جدا ، الطفل لم يتركها تنام لذا أمضت الليالي دون أن تنام طرفة عين، لكن ابني كان بخير ، يبدو بصحة جيدة. الآن نحن ننتظر معرفة نتيجة تشريح الجثة.

وقد حمل الأب المستشفى مسؤولية ما حدث، قائلا: "لقد قرأنا العديد من التعليقات على الإنترنت من نساء أخريات ، وبعضهن ولدن أيضًا في مستشفى بيرتيني، يشتكين من أنهن تُركن بمفردهن مع أطفالهن حديثي الولادة. وجميعهن منهكنات من الولادة ، وغير قادرات على العناية بهن بشكل صحيح".

المستشفى يدافع عن نفسه

وطالب العاملون الصحيون بإجراء فحص للأدوية بعد ما حدث، حيث تم العثور على الأم غارقة في نوم عميق، جاءت نتيجة فحص المرأة سلبية، ودافع المتحدث باسم المستشفى عن نفسه بالقول إنه لم يكن هناك نقص في الموظفين في المستشفى في تلك الليلة.

وهكذا ، خلصت إدارة المستشفى إلى أنه في وقت الأحداث كان هناك العديد من الممرضات وأطباء الأطفال وطبيب التخدير في الخدمة ، وتدخلوا جميعًا في محاولة لإنقاذ حياة الطفل، كما أوضحت أنه عند دخولهم المستشفى، توقع الأمهات على استمارة إقامة توضح بالتفصيل أن الطفل سيكون في نفس الغرفة معهما.