وزارة الزراعة والتحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى يوقعان برتوكول تعاون لدعم المزراعين والتنمية الريفية فى إطار حياة كريمة

كتبت أسماء نصار

وقع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة نهى طلعت عبدالقوى أمين سر التحالف الوطني لدعم للعمل الأهلى والتنموى بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة والتحالف لتنفيذ استراتيجية مشتركة، في مشروعات المنفعة العامة والتنمية الريفية ودعم المزارعين والمربين وتحسين مستوى معيشتهم في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

ويهدف البروتوكول إلى مشاركة التحالف الوطني بالمشروعات والفعاليات المختلفة التى تقوم بها المؤسسات والمنظمات الدولية لخدمة المواطنين فى مجالات الزراعة واستصلاح الأراضى، فضلا عن مشاركة الوزارة في تقييم المشروعات التي يقوم بها التحالف في هذا الشأن، كذلك إطلاق العديد من الفعاليات تحت مظلة مبادرة "ازرع" والتى ينفذها التحالف.

ووفقا للبروتوكول تتولى وزارة الزراعة تنفيذ البرامج التدريبية لرفع الوعي والتدريب والإرشاد الزراعي لكوادر التحالف وذلك فى إطار مجالات التعاون المتفق عليها، كذلك العمل والتنسيق بين الطرفين لإطلاق قوافل بيطرية، ضمن القوافل الشاملة التي ينفذها التحالف، والذي من شأنه تقديم كافة التسهيلات التى من شأنها تمكين الوزارة من مساعدته.

قال القصير: "إن هذا البروتوكول يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتكاتف جهود الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة حيث يشمل التعاون مع التحالف الوطني كثير من المبادرات الزراعية وأيضًا زيادة الوعي لدى المجتمع المدني، مضيفًا "أن الوزارة دائمًا ترحب بالعمل والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لأنهم شركاء في التنمية"، مؤكدا أن كل امكانيات وزارة الزراعة سوف تكون في خدمة دعم العمل الأهلى التنموى.

وأشاد القصير بدور التحالف الوطني في التنمية تحت مظلة واحدة ومن هنا تأتي أهمية العمل الجماعي، مشيرا إلى أن مجالات التعاون سوف تشمل كذلك التنمية الريفية وتحسين السلالات وتحديث نظم الرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل رفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين.

‏وقال "القصير" إن قطاع الزراعة شهد نهضة غير مسبوقة خلال السنوات الماضية وان الإجراءات الاستباقية التى اتخذتها الحكومة وكذلك المشروعات العملاقة التي تبناها الرئيس السيسي مكنت الدولة المصرية من مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأضاف وزير الزراعة أنه سوف يتم تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والتحالف لمتابعة تنفيذ مجالات التعاون التى تم الاتفاق عليها.

ومن جهتها أكدت الدكتورة نهي طلعت عبدالقوي أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه التحالف بضرورة بذل أقصى الجهود لدعم المزارع المصرى من خلال جهود واعية ومبادرات طموحة ترتقى بالزراعة المصرية إلى مصاف الاستثمار الأمثل لمواردنا والاستفادة القصوي من قدراتنا وإمكانياتنا وأن توجيهات الرئيس للتحالف فى مؤتمره الأول تضمنت زيادة الاهتمام بكل المزارعين، حيث أكد أن الزراعة نفسها لها أهمية خاصة مع كل التقدير للمبادرات الأخرى.

وأشارت "طلعت" إلى أن التحالف الوطني وفى إطار جهوده لدعم الزراعة المصرية أطلق مبادرة "أزرع" ، بشهر نوفمبر 2022 بهدف زيادة الرقعة الزراعية من المحاصيل الاستراتيجية وعلي رأسها القمح لتحقيق الأمن الغذائي وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وتحسين الدخل لمئات الآلاف من صغار المزارعين من خلال زيادة إنتاجهم عن طريق توفير التقاوي عالية الجودة والمعتمدة، كما تعمل المبادرة علي السعي للحفاظ علي الموارد الطبيعية وعدم إهدارها مع زيادة قدرة صغار الفلاحين في المواجهة والتكيف مع التغيرات المناخية، وتأتي المبادرة في إطار التعاون المشترك بين التحالف الوطني للعمل الأهلي والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية كشريك في التحالف، وقدراتها على النهوض بالمزارع المصري.

وأوضحت أن بروتوكول التعاون يستهدف تنسيق كافة الجهود في إطار تشاركي يحقق المنفعة العامة ويعزز تنفيذ الدولة لاستراتيجياتها الوطنية لضمان الأمن الغذائي لمصر وتنمية ومساعدة المزارع ودعمه وخاصة صغار المزارعين ويتضمن قيام وزارة الزراعة بدعم التحالف فى المشاركة بالمشروعات والفعاليات المختلفة التى تقوم بها المؤسسات والمنظمات الدولية لخدمة المواطنين فى مجالات الزراعة وإستصلاح الأراضي والأمن الغذائي. وتطبيق الإجراءات والتدابير اللازمة للتكيف مع آثار التغيرات المناخية ووضع نظم الإدارة المتكاملة لتحقيق الأمن الغذائي في المحافظات، من خلال إطلاق العديد من الفعاليات تحت مظلة مبادرة "ازرع" والعمل على إجراء برامج تدريبية لرفع الوعي والتدريب والإرشاد الزراعي لكوادر الطرف الثانى المختارة وذلك في إطار العديد من المجالات. وإطلاق قوافل بيطرية، ضمن القوافل الشاملة الخاصة بالتحالف بكافة المحافظات.

حضر التوقيع المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وبعض قيادات وزارة الزراعة والتحالف الوطني.