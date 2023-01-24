نائب رئيس مجلس الدولة ناعيا الزميل علام عبد الغفار: فقدنا كاتبا خلوقا

كتب – محمد أبو ضيف

تقدم المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، لأسرة اليوم السابع بخالص التعازى فى وفاة الكاتب الصحفى الخلوق الزميل علام عبد الغفار، داعيا المولى عز وجل بالرحمة والمغفرة للفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته والهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقال نائب رئيس مجلس الدلوة، لقد كان المرحوم شخصا بريئا جميل القلب حلو اللسان دمث الخلق كان شابا كاتبا عظيما لنا معه ذكريات فى بعض الموضوعات الجماهيرية فوق منصة العدالة، رحمة الله عليه كان كاتبا عظيما من سلالة كتيبة أخلاقية نادرة تعد على أصابع اليد فى مصر وطننا العربى.

كان توفى إلى رحمه الله الزميل علام عبد الغفار نائب رئيس تحرير اليوم السابع ورئيس قسم المحافظات بعد صراع مع المرض، ورحلة عطاء حافلة فى مؤسسة اليوم السابع بين أقسامها المختلفة.

ونعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الزميل علام عبد الغفار، والذى وافته المنية فجر اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض.

وإذ تنعى الشركة الزميل الراحل، داعية الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.