ميقاتي يبحث مطالب المعلمين اللبنانيين لإنقاذ العام الدراسي وفض الإضراب

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بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي مطالب المعلمين لإنقاذ العام الدراسي وفض الإضراب في المدارس الحكومية المستمر للأسبوع الثالث على التوالي، حيث بدأ منذ عودة الدراسة بعد عطلات أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية في لبنان والتي استمرت من منتصف شهر ديسمبر الماضي وحتى بداية الأسبوع الثاني من يناير الجاري.



جاء ذلك خلال ترؤوس ميقاتي اليوم الثلاثاء، لاجتماع في السراي الحكومي بالعاصمة بيروت، بحضور وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي ووزير المالية يوسف خليل والمدير العام لوزارة المالية جورج معراوي والمدير العام لوزارة التربية عماد الأشقر.



من جهته.. قال الحلبي - عقب الاجتماع - بحثنا طلبات وزارة التربية والاعتمادات المطلوبة، وتلبية مطالب المعلمين وفك الإضراب والعودة للصفوف لانقاذ العام الدراسي، والنقاط التي سيتم عرضها على الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء.