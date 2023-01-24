مصرع شخص فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

لقى شخص مصرعه في حادث انقلاب سيارة ربع نقل تابعة لإحدى الشركات على الطريق الصحراوي الغربي أمام مركز ملوي جنوب المنيا، وتم نقله إلى مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي بمركز ملوي، وأسفر الحادث عن مصرع شخص، وتم نقله إلى المستشفى.

وانتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف على الفور إلى موقع الحادث، وتبين مصرع رامي محمد سليم، 40 عامًا، مدير مبيعات بإحدى الشركات، مقيم بمحافظة الفيوم، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى ملوي التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق، وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق مرة أخرى والتحفظ على المركبة تحت تصرف النيابة العامة، وحررت الأجهزة الأمنية محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.

يذكر أنه أصيب 9 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص وتروسيكل بالطريق الزراعى القاهرة أسوان أمام مركز سمالوط شمال المنيا، وتم نقلهم إلى للمستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص أجرة رقم 6983 ف - ر وتروسيكل بالطريق الزراعي بمركز سمالوط، وأسفر الحادث عن وقوع عدد من الإصابات، وتم نقلهم إلى المستشفى للرعاية الصحية.

وانتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف على الفور إلى موقع الحادث، وتبين إصابة ضياء. ش 39 عامًا، وعلى. ش 40 عامًا، ومحمد. ع 11 عامًا وحسين. ع 28 عامًا ومحمد. ش 28 عامًا وبدوي. ع 44 عامًا ورضا. ش 22 عامًا، ومحمود. ع 50 عامًا، وخالد. م 22 عامًا، بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين وما بعد الارتجاج، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم. وأفادت التحريات الأولية بأن سبب وقوع الحادث السرعات الزائدة، وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق مره أخرى، وتحرر المحضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.