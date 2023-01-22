إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم دراجة بخارية وتروسيكل بالمنيا

المنيا- حسن عبد الغفار

أصيب 4 أشخاص في الحادث تصادم بين دراجة بخارية وتروسيكل على الطريق الزراعى القاهرة أسوان، أمام مركز ملوي جنوب المنيا، وتم نقلهم إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم دراجة بخارية وتروسيكل بمركز ملوي، وأسفر الحادث عن وقوع إصابات، وتم نقلهم إلى المستشفى.

انتقلت أجهزة الأمن إلى موقع الحادث، وتبين إصابة مرسي مسعود 50 عاما، وصالح صبحي 54 عاما، وعبد الفتاح شعبان 67 عاما، وخالد محمد 47 عاما، بإصابات متنوعة ما بين كدمات وسحجات وكسور، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وإزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق مرة أخرى، والتحفظ على المركبات تحت تصرف جهات التحقيق تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.