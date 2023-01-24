مصرع سائق صدمته سيارة ميكروباص على الطريق بأخميم شرقى سوهاج

لقى سائق يبلغ من العمر 53 سنة مصرعه بناحية كوبرى عبود دائرة مركز شرطة أخميم شرقى محافظة سوهاج، على إثر إصطدام ميكروباص به عقب إختلال عجلة القيادة بيد السائق تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزى تحت تصرف النيابة العامة، وتم الدفع بقوات إدارة المرور إلى مكان الحادث.

كان اللواء مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق، يفيد بوفاة سائق صدمته سيارة بناحية كوبرى عبود دائرة مركز شرطة أخميم شرقى محافظة سوهاج، تم نقل الجثة إلى مستشفى أخميم والتحفظ عليها بمشرحة المستشفى وتم إخطار أهلية المتوفى والتحفظ على السيارة وقادها.

وبالفحص تبين من خلال التحريات عقب انتقال مأمور مركز شرطة أخميم والتي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الشرق وضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم، بوجود حادث تصادم ومتوفي بناحية كوبري عبود دائرة مركز أخميم حيث تبين أنه أثناء سير السيارة " ميكروباص "قيادة المدعو كمال م ع ع 52 سنة سائق ويقيم دائرة المركز إختلت عجلة القيادة بيده وإصطدم بالمدعو سامح ث ش ج 53 سنة سائق ويقيم دائرة المركز مما نتج عنه وفاته.

وبسؤال قائد السيارة مرتكبة الحادث قرر بأنه فوجئ بالمذكور يعبر الطريق أمامه، ولم يتمكن من مفاداته ما نتج عنه إصابته التي أودت بحياته وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن سبب الوفاة نتيجة " كسور متفرقة بالجسم أدت إلي هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية وتوقف بعضلة القلب ، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة عقب التحفظ على السيارة وقائدها وتم إخطار الجهة المختصة التي تولت التحقيق في الواقعة وصرحت بدفن الجثة.