مساعد وزير السياحة لـ"الحياة اليوم": نتيح لـ78 جنسية الحصول على التأشيرة إلكترونيا

الأمير نصرى

قال خالد شريف مساعد وزير السياحة للتحول الرقمى، نقدم أشياء كثيرة لتحسين تجربة السائح، ومنها التأشيرة الإلكترونية، وتتيح لـ 78 جنسية الحصول على التأشيرة إلكترونيا، كما أنه لدينا 35 موقع ومتحف تحصل منهم على تذاكر والدفع بالكريدت كارت.

أضاف خالد شريف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى، على قناة "الحياة"، أن 2 مليون تذكرة تم حجزها فى شهر ديسمبر، والغالبية العظمى سياح أجانب.

وفى وقت سابق، قال الدكتور خالد شريف، مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمى، إن قطاع السياحة والآثار قطاعا واعدا في ظل اهتمام الدولة المصرية بتنفيذ منظومة التحول الرقمي في مشروعات تخص هذا القطاع، مشيرا أن مصر تترقب خلال السنوات القليلة المقبلة مضاعفة أعداد السائحين القادمين اليها لتصل قدرتها الاستيعابية إلى 30 مليون سائح مقارنة بـ15مليون سائح في الوقت الحالي.

ووصف شريف لقاء دوري في إطار سلسلة Meet The Government الذي تنظمه جمعية اتصال، قطاع السياحة بأنه قطاع حساس ويتأثر سلبا وإيجابا بالمتغيرات المحيطة علاوة على أنه قطاع بكر ويتعطش لدمج تكنولوجيا المعلومات في أغلب مشروعاته القائمة وهو ما دفع الدولة المصرية إلى وضع القطاع في أولوياتها ووفقا للاستراتيجية الطموحة للوزارة والتي ترتكز على عدة محاور تبدأ بتحسين تجربة السائح، مرورا بضرورة العمل على رفع كفاءة الخدمات المقدمة للسائح وشركاء القطاع من خلال ميكنة الخدمات وتحسين زمن تقديم الخدمة، العمل على زيادة القدرة التنافسية لمصر كمقصد سياحي.