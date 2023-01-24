محافظ دمياط تحيل المتسببين عن حدوث خطأ على الورقة الامتحانية للتحقيق

دمياط معتز الشربينى

قررت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، إحالة المتسببين عن حدوث خطأ بكتابة الصف الثالث الإعدادي قسم الصم وضعاف السمع برأس الورقة الامتحانية لمادة العلوم للشهادة الإعدادية للقسم المهنى للفصل الدراسي الأول للعام الدراسى 2022/2023 والتى تم إجراؤها اليوم الثلاثاء للشئون القانونية للتحقيق.

هذا وقد تابعت "المحافظ" ما تم إتخاذه من إجراءات من قبل مديرية التربية والتعليم لتفادى هذا الخطأ، حيث قامت المديرية فورًا بطباعة الامتحان الاحتياطي للمادة تفادياً لأى لبث وتوزيعهم على اللجان التى يصل عددها 5 لجان موزعة على مستوى المحافظه وتضم 328 طالب ،حيث تم أيضًا تعويض الطلاب عن الوقت الضائع فى حينه.

تابع "علي عبد الرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط سير اللجان والالتزام بالتعليمات والقواعد المنظمة لأعمال الامتحان، مشددا على منع أجهزة المحمول باللجان، ومراجعة بيانات الطلاب مع التوقيع ثلاثيا عليها.

وعلي جانب آخر، ترأس "علي عبد الرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم، غرفة العمليات الرئيسية للشهادة الإعدادية والصف الثاني الثانوي العام، الفصل الدراسي الأول يناير 2023 لمتابعة سير أعمال الامتحانات وبالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات، مؤكدا أن الغرفة لم تتلقى أية شكاوى خاصة بسير العملية الإمتحانية بمدارس المحافظ.

كما استأنفت اليوم مديرية التربية التعليم بدمياط، امتحانات الشهادة الإعدادية للدور الأول بعد توقفها يومي الخميس والجمعة الماضيين.وترأس علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية لمتابعة سير العملية الإمتحانية.

وتابع وكيل الوزارة، وصول مظاريف أسئلة اليوم الي الإدارات التعليمية العشر وتسليمها للجان في المواعيد المحددة وسط إجراءات أمنية مكثفة

وشدد وكيل الوزارة، على ضرورة التزام جميع الطلاب والملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان بكافة الضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، مشيرا إلى أن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وجهت بتوفير كافة سبل الراحة والهدوء للطلاب داخل اللجان والتصدى لأية محاولة غش بكل حزم.

وأشار إلى أن المديرية قامت بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين نقل أوراق الأسئلة والإجابة وكذلك اللجان، كما تم التنسيق مع مديرية الصحة بشأن تواجد طبيب أو زائرة صحية باللجان لتوفير الرعاية الصحية للطلاب، متمنيا كل النجاح والتوفيق لجميع أبنائه الطلبة والطالبات.