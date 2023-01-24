اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 يناير 2023 12:20 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ جنوب سيناء يصدق على 40 قرارا لحالات تصالح على مخالفات البناء بشرم الشيخ

الثلاثاء، 24 يناير 2023 11:38 م
محافظ جنوب سيناء يصدق على 40 قرارا لحالات تصالح على مخالفات البناء بشرم الشيخ محافظ جنوب سيناء
جنوب سيناء: فايزة مرسال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صدق اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على 40 قرارا لحالات تصالح علي مخالفات البناء لأهالي مدينة شرم الشيخ "نموذج 10"، وذلك خلال عرض اللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، اليوم الثلاثاء، بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ، بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن. 

وأكد رئيس المدينة أن إجمالي قرارات التصالح التي تم اعتمادها حتى الآن 118 قرارًا، وأشار المحافظ أن ذلك يأتى في إطار استكمال التصديق علي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، ووجه بسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.


مصر

اخبارمصرية

اخبار المحافظه

اخبار محافظه جنوب سيناء

تصالح

مواطنين

مدن



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة