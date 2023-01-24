اليوم السابع
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أكرم القصاص
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طقس الأربعاء.. شبورة كثيفة على الطرق والصغرى بالقاهرة 11 درجة.. إنفوجراف

الثلاثاء، 24 يناير 2023 05:35 م
طقس الأربعاء.. شبورة كثيفة على الطرق والصغرى بالقاهرة 11 درجة.. إنفوجراف طقس الأربعاء

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء، طقس بارد فى الصباح الباكر، معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد.

 

• طقس بارد فى الصباح الباكر

• معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد

• مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد

 

طقس الاربعاء
طقس الاربعاء

 

• بارد ليلاً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى

• شديد البرودة على جنوب البلاد

 

- شبورة مائية قد تكون كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد

 

درجات الحرارة غدا: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة

 


طقس الأربعاء

الأرصاد

هيئه الأرصاد

شبوره



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