محافظ الشرقية ينعى الزميل علام عبد الغفار نائب رئيس تحرير اليوم السابع‎‎

الشرقية - إيمان مهنى

نعي الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وفاة علام عبد الغفار نائب رئيس التحرير ورئيس قسم المحافظات بجريدة وموقع اليوم السابع والذي وافته المنية اليوم بعد صراع مع المرض ورحلة عمل زاخرة بالعطاء والتفاني فى مؤسسة اليوم السابع.

داعيا المولى أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ومن جانبها أكدت الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية أن الصحفي الراحل علام عبد الغفار الذي عمل بمؤسسة اليوم السابع طوال الأربعة عشر عاما الماضيين ترأس خلالهم قسم المحافظات لمدة أحد عشر عاما والذي عمل رئيسا لتحرير العديد من البرامج بالقنوات الفضائية كان نموذج مشرفا للصحفي الشاب الدؤوب المتميز المتقين لعمله والمخلص المحب لوطنه وكان يتمتع بالمهنية ودماثة الخلق وكان حريصا على التعاون الصحفي المثمر مع المحافظة.

ودعت المتحدثة الرسمية للشرقية المولى عز وجل أن يتقبله مع الصالحين وأن يسكنه فسيح جناته وينزل السكينة على قلب أهله وذويه وزملائه .