العاملون بمحافظة أسيوط ينعون الصحفى علام عبد الغفار

أسيوط -هيثم البدرى

نعى الصحفى محمود فوزى مدير مكتب إعلام محافظة أسيوط ، وجميع العاملين بمكتب اعلام المحافظة ، الصحفى علام عبد الغفار نائب رئيس التحرير ورئيس قسم المحافظات باليوم السابع، والذى وافته المنية اليوم الثلاثاء بعد صراع مع المرض .

وقدم مدير مكتب الاعلام والعاملين بالمكتب ،بخالص العزاء لأسرة الزميل الراحل والأسرة الصحفية والزملاء بمؤسسة اليوم السابع؛ داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وكان قد توفى إلى رحمه الله الزميل علام عبد الغفار نائب رئيس تحرير اليوم السابع ورئيس قسم المحافظات، بعد صراع مع المرض .