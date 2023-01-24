اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 يناير 2023 04:41 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظة الإسكندرية تنعى الصحفى علام عبد الغفار نائب رئيس تحرير اليوم السابع

الثلاثاء، 24 يناير 2023 03:08 م
محافظة الإسكندرية تنعى الصحفى علام عبد الغفار نائب رئيس تحرير اليوم السابع الزميل علام عبد الغفار
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت محافظة الإسكندرية، بيانا تنعي فيه الصحفى علام عبد الغفار نائب رئيس التحرير ورئيس قسم المحافظات باليوم السابع، الذى وافته المنية اليوم الثلاثاء.

وتقدم إعلام المحافظة بخالص العزاء لأسرة الراحل والأسرة الصحفية والزملاء بمؤسسة اليوم السابع؛ داعين الله أن يتقبله في الصالحين وأن يسكنه فسيح جناته وينزل عليه رحماته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وكان توفى إلى رحمه الله الزميل علام عبد الغفار نائب رئيس تحرير اليوم السابع ورئيس قسم المحافظات، بعد صراع مع المرض.

وقد صعدت روح الزميل إلى بارئها بعد صراع مع المرض استمر عدة أسابيع، جعلها الله في ميزان حسناته، ونعزى أنفسنا وأهله وأصدقائه ومحبيه، فقد كان إنسانا مجتهدا خلوقا نبيلا، وصحفيا متفانٍ فى عمله، رحمه الله وعوّضه خيرا فى الجنة بإذنه تعالى.


الاسكندرية

علام عبد الغفار

محافظة الاسكندرية

محافظ الاسكندرية



الموضوعات المتعلقة

نقيب الإعلاميين يعزى اليوم السابع فى وفاة الزميل علام عبد الغفار

الثلاثاء، 24 يناير 2023 12:14 م

وزير الرياضة ينعى الزميل علام عبد الغفار نائب رئيس تحرير اليوم السابع

الثلاثاء، 24 يناير 2023 12:32 م

نائب رئيس مجلس الدولة ناعيا الزميل علام عبد الغفار: فقدنا كاتبا خلوقا

الثلاثاء، 24 يناير 2023 12:43 م

"الأعلى للإعلام" ينعى علام عبد الغفار: كان مثالا للصحفى المخلص المحب لوطنه

الثلاثاء، 24 يناير 2023 01:37 م

جنازة الزميل علام عبد الغفار عصر اليوم من مسجد عزبة زكريا بالفيوم

الثلاثاء، 24 يناير 2023 01:46 م

رحل صاحب الوجه البشوش.. وفاة الزميل علام عبد الغفار نائب رئيس تحرير اليوم السابع

الثلاثاء، 24 يناير 2023 02:07 م

رجال الإعلام والسياسة ينعون علام عبد الغفار.."المتحدة للخدمات الإعلامية" تقدم التعازى لأسرة الفقيد.. الأعلى للإعلام: صحفى محب لوطنه.. نقيب الإعلاميين: مشهود له بحسن الخلق.. ونواب: كان مهذبا وراقيا وعاشقا لمهنته

الثلاثاء، 24 يناير 2023 02:33 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة