محافظة الإسكندرية تنعى الصحفى علام عبد الغفار نائب رئيس تحرير اليوم السابع

الإسكندرية جاكلين منير

أصدرت محافظة الإسكندرية، بيانا تنعي فيه الصحفى علام عبد الغفار نائب رئيس التحرير ورئيس قسم المحافظات باليوم السابع، الذى وافته المنية اليوم الثلاثاء.

وتقدم إعلام المحافظة بخالص العزاء لأسرة الراحل والأسرة الصحفية والزملاء بمؤسسة اليوم السابع؛ داعين الله أن يتقبله في الصالحين وأن يسكنه فسيح جناته وينزل عليه رحماته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وكان توفى إلى رحمه الله الزميل علام عبد الغفار نائب رئيس تحرير اليوم السابع ورئيس قسم المحافظات، بعد صراع مع المرض.

وقد صعدت روح الزميل إلى بارئها بعد صراع مع المرض استمر عدة أسابيع، جعلها الله في ميزان حسناته، ونعزى أنفسنا وأهله وأصدقائه ومحبيه، فقد كان إنسانا مجتهدا خلوقا نبيلا، وصحفيا متفانٍ فى عمله، رحمه الله وعوّضه خيرا فى الجنة بإذنه تعالى.