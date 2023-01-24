لا يشترط أن تكون لديه خبرة قانونية.. تعرف على مهام حاجب المحكمة

كتب سليم على

حاجب المحكمة.. أحد أهم العناصر التى يجب أن تتواجد داخل قاعة المحكمة، فبدونه تعم الضوضاء داخل الجلسة، فهو المسيطر على الهدوء داخل القاعة وسير الجلسات بصوته الجهورى: "محكمة" .. لتنبيه المتقاضين والسيطرة على هدوء القاعة لبدء الجلسة ويحمل - رول القضايا- كشف بأرقام القضايا، في يده، ويبدأ في النداء على أسماء المتقاضين.

من أهم الشروط التي يجب أن يتمتع بها الحاجب، ألا يكون الحاجب طرفا فى القضايا التى تنظر، ولا يشترط أن تكون لديه خبرة قانونية، ويعمل العديد من الأشخاص فى هذه المهنة بدوام جزئي فقط لكسب دخل إضافي، بينما يقرر البعض الآخر جعلها وظيفتهم الأساسية، والراتب يحدد وفقا لما يملكه من خبره في التعامل مع المستندات القانونية.

هناك 3 أنواع من "الحُجاب"، الأول المدني، الثانى الشرعي، والثالث الجنائي، فحاجب الجنايات أكثر فهما لأُطر ونصوص القوانين، وذلك نتيجة كثرة الخبرة في القضايا الجنائية.

ضمن مهام الحاجب تسليم المستندات القانونية إلى فرد أو جهة محددة وإخطارهم بإجراء جديد أو وثيقة مرتبطة بالقضية وقد يتطلب الأمر مقابلة الفرد شخصيا، وتحديد هويته ومن ثمّ تسليمه المستند الخاص به، ولا يمكن للحاجب خرق القانون عند محاولة تسليم المستندات القانونية، مثل التعدى على ممتلكات الغير أو إجبار الطرف الآخر على الدخول، لذا يحتاج الحاجب إلى خبره وفهم لطبيعة عمله دون تجاوز الحدود المرسومة له.