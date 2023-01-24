قافلة طبية بجامعة الإسكندرية توقع الكشف على 27 ألف و846 مواطنا

الإسكندرية أسماء على بدر

نظمت كلية الطب جامعة الإسكندرية، قافلة طبية إلى منطقة بشائر الخير 3 ، 5 وذلك خلال شهر نوفمبر الماضى بالتعاون مع وزارة الصحة ومختلف طوائف المجتمع المدنى ، شملت عددا من التخصصات الطبية المختلفة وقامت بتحويل عدد من الحالات التى تحتاج رعاية خاصة إلى المستشفيات الجامعية وتم خلال القافلة توقيع الكشف على 27846 حالة فى مختلف التخصصات .

وقال بيان مجلس جامعة الإسكندرية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن المجلس استعرض التقرير المقدم من كلية التجارة حول المعرض الخيرى بالكلية خلال شهر نوفمبر الماضى وأهم الخدمات المقدمة خلال المعرض.

ووافق مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور أشرف الغندور نائب رئيس الجامعة على بروتوكول التعاون المزمع إبرامه بين كلية التربية الرياضية بنات والنقابة العامة للمهن الرياضية، للارتقاء بالمستوى العلمى والمهنى لأعضاء هذه المهن وتأهيل الكوادر فى مجالات الإدارة والتدريب والمجالات الرياضية المتخصصة .

ووافق المجلس علي تنظيم دورة حول طرق الانعاش للقلب والرئة لجميع العاملين بالجامعة بالتعاون مع لجان السلامة والصحة المهنية بالكليات مطلع فبراير المقبل، لتدريب العاملين بالجامعة حول طرق التعامل مع حالات الإغماء والانعاش الطبى لها واستعرض المجلس التقرير المقدم من كلية السياحة والفنادق مشاركة الكلية فى مشروع تحدى قادة المستقبل بدولة الامارات العربية المتحدة وترشيح طلاب من الكلية للمشاركة فى المشروع بغرض تطوير البرامج الدراسية، والتدريب والتواصل مع الصناعة وتفعيل شراكات أكاديمية مع كبرى الفنادق والمؤسسات السياحية.

واستعرض المجلس التقرير المقدم من كلية العلوم حول تنظيم الكلية الندوة التوعوية بعنوان كيفية التعامل مع Bubble Sheet ، وكذلك التقرير المقدم عن الندوة التوعوية بعنوان التصحيح الالكترونى للامتحانات متعددة الاختبارات بذات الكلية، كما استعرض المجلس التقرير المقدم من كلية الزراعة حول عدد من الأنشطة التى نظمتها الكلية فى إطار الموسم الثقافى للعام الجامعى 2022/2023 مثل ندوة ما تحب أن تعرفه عن نباتات الزينة، وكذلك البرنامج التوعوى للسادة العاملين بالكلية بالتعاون مع صندوق مكافحة الادمان والتعاطى التابع لوزارة التضامن الاجتماعى.

كما استعرض المجلس التقرير المقدم من المعهد العالى للصحة العامة حول عدد من الفاعليات مثل فاعلية دعم الحياة الأساسى ( انعاش القلب والرئة ) واليوم العالمى للمسنين، وصحة الأم والطفل، وسلامة المريض وكذلك التقرير الخاص عن المؤتمر العلمى الدولى العاشر للمعهد العالى للصحة العامة 2022 Alexhealth ، والتقرير المقدم عن حفل خريجى المعهد العالى للصحة العامة عن الأعوام من 2017 إلى 2022 واستعرض المجلس التقرير المقدم من كلية التمريض حول اللقاء العلمى الأول لقسم تمريض المسنين وفاعلية ذوى الهمم وكذلك التقرير المقدم من كلية الطفولة المبكرة حول مبادرة أنت أقوى من المخدرات، وأنشطة كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية خلال شهر ديسمبر مثل عدد من الورش والندوات والدورات التدريبية والمعارض الخيرية والمعرض الكشفى وغيرها.