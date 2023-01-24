غلق 5 منشآت وتحرير 56 محضرا متنوعا و13 إنذارا فى حملات بأحياء الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء للتأكد من ضبط الأسعار، ومدى توافر كافة السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، حتى لا تحدث أي ممارسات احتكارية وغيرها من الممارسات السلبية والتواصل الدائم مع المواطنين وإتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالأسعار.

وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بأستمرار حملات الرقابة علي الأسواق والتأكد من ضبط الأسعار والتصدي لأي ممارسات لاستغلال المواطنين والتعامل بمنتهي الحسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق أو إخفاء السلع مؤكدًا علي طرح السلع التى يتم ضبطها من التجار المستغلين للمواطنين بالأسعار العادلة التى تم التوافق عليها.

وتنفيذا لذلك؛ شن حى الجمرك برئاسة المهندسة نهى خليفة حملة مكبرة للتفتيش على المنشأت التجارية لمراقبة الأسعار إستهدفت الحملة شارع قصر رأس التين وأسفرت الحملة عن غلق منشأتين وتحرير 11محضر متنوع، و13 إنذار ، وإعدام 15كجم من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى وفرض غرامات فورية تقدر ب 3آلاف جنيه.

وقادت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب حملة مكبرة للتفتيش على المصانع والمخازن والمنشآت بمنطقة المنشية الجديدة حيث أسفرت الحملة عن إعدام 25 كيلو من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتحرير 26محضر متنوع وغلق 3منشآت وتحصيل غرامات بقيمة 2000 جنيه .

ونفذ حى وسط برئاسة عزة سعد حملة مكبرة لمراقبة الأسعار بالأسواق والمحال التجارية إستهدفت شوارع الميرغني والخديوى ، سلامه حجازى ،الشهيدة أم صابر وشارع العمدة بالحضرة الجديدة وأسفرت الحملة عن ضبط سيارة نقل بمنطقة محرم بك لحيازتها 250 كجم قمح محلى ممنوع من التداول وتحرير محضر حيازة 100كجم أرز مجهول المصدر كما تم ضبط أحد المحلات بمنطقة الحضرة يقوم ببيع الأرز أعلى من التسعيرة وعلى الفور تم بيع 100ك من الأرز للمواطنين بالتسعيرة تحت إشراف الحى.

وقام حى المنتزة ثان برئاسة هدي أبو كليلة بحملة مكبرة لمراقبة الأسعار بالأسواق والمحال التجارية شملت شوارع الحرمين ، النبوي المهندس ، الجمعية ، 25بحرية ، منطقة طوسون وأسفرت الحملة عن تحرير 19 محضرا متنوعا .