حياة كريمة.. إنشاء 19 مدرسة جديدة وتوفير 10 آلاف فرصة عمل بالإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

شهدت محافظة الإسكندرية نهضة فى كافة القطاعات الخدمية من خلال مشروعات حياة كريمة، ونستعرض فى السطور التالية النجاحات التى حققتها المحافظة بكافة القطاعات.

ـ إنشاء 19 مدرسة بإجمالى 373 فصلا وتكلفة 148 مليون جنيه

شهدت محافظة الإسكندرية، الانتهاء من إنشاء 19 مدرسة بإجمالي أعداد فصول 373 فصلا وبتكلفة نحو 148 مليون جنيه، وذلك في 4 إدارات تعليمية هى "المنتزة، وشرق، والعامرية، وبرج العرب"، لافتا إلى أن المحافظة بجميع أجهزتها حريصة على توفير خدمة تعليمية جيدة.

وتعمل هيئة الابنية التعليمية، على إنشاء 29 مدرسة أخرى بتكلفة إجمالية نحو 310 ملايين جنيه، في 6 إدارات تعليمية بالمحافظة هي "منتزه، وشرق، ووسط، والعجمي، والعامرية، وبرج العرب"، بإجمالى 660 فصلا لتخفيف الكثافة الطلابية.

ـ قروض للشباب بقيمة 192 مليون جنيه وتوفير 10 آلاف فرصة عمل

وبلغ إجمالي التمويل المتاح كقروض نحو 192 مليون جنيه، وتمويل 4.9 ألف مشـروع في قطاعات (الصناعة ، الإنتاج الحيواني، الخدمى، التجارى، مهن حرة)، بالإضافة إلي توفير 10 آلاف فرصة عمل.

وفي إطار المبادرة الرئاسية للتوسع في أعداد السيارات المُحولة لاستخدام الغاز الطبيعي قام الجهاز بصرف مبلغ 7.32 مليون جنيه لتحويل 987 سيارة (أجرة وميكروباص وملاكي) العاملة بالبنزين لتشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي وتيسير إجراءات التمويل المطلوبة.

وفي مجال الخدمات غير المالية تم إصدار 124 رخصة مؤقتة للمشروعات الجديدة و119 رخصة دائمة للمشروعات الجديدة و113 بطاقة ضريبية و235 ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاع 156 ترخيص دائم و1247 شهادة التمتع بالمزايا و1247 شهادة تصنيف.

ـ 40 أتوبيسا كهربائيا جديدا وتعديل 300 بالغاز الطبيعى

الهيئة العامة لنقل الركاب، قامت خلال عام 2022 بإنشاء وتفعيل البنية التحتية لمنظومة التذاكر الإلكترونية،والتعاقد على توريد عدد (40) أتوبيس جديدة تعمل بالكهرباء صديقة للبيئة، وتوقيع عقد إتفاق لتعديل عدد 300 أتوبيس تعمل بالسولار للعمل بالغاز الطبيعي، وإنشاء محطات تموين غاز طبيعي بجراجي غرب ومحرم بك، وتشغيل خدمات نقل ركاب جديدة لربط بشاير الخير والسيوف بوسط المدينة.

ـ رصف 156 شارع بجميع أحياء المحافظة بتكلفة 136 مليون جنيه

شهدت محافظة الإسكندرية، الانتهاء من رصف 156 شارعا بجميع أحياء المحافظة ضمن الخطة الاستثمارية المخصصة لرصف الطرق خلال عام 2022، بتكلفة 136 مليون جنيه.

وقامت مديرية الطرق والنقل، بترميم وإعادة الشيء لأصله فى 258 شارع بإجمالي أطوال 23.59 كم في 9 أحياء، كما تم الإنتهاء من رصف الشوارع في 3 أحياء (عامرية أول- عامرية ثان- غرب) بنسبة إنجاز 100%، والإنتهاء من رصف الشوارع بأحياء العجمي وشرق بنسبة 95%، مضيفا أنه تم الانتهاء من رصف شوارع حي منتزه ثان بنسبة إنجاز تصل إلى 90%، أما عن حي وسط فقد بلغت نسبة إنجاز أعمال الرصف 80%.

ـ ميكنة 9 مراكز تكنولوجية بالأحياء

شهدت محافظة الإسكندرية خلال عام 2022، الانتهاء من الميكنة الكاملة لعدد 9 مراكز تكنولوجية بالأحياء وجار الانتهاء من المركز التكنولوجي المتبقي بحي غرب بالإضافة إلى إطلاق خدمة "الكود الموحد" وهو من الخدمات الجديدة التي تقدمها المحافظة تتيح للمواطن الوصول إلى كافة الخدمات المقدمة داخل المراكز التكنولوجية أو خدمات الأماكن الأخرى،و تم ارتفاع نسبة الإنجاز بالمراكز التكنولجية بالأحياء من 76.8% فى عام 2021 لتصل إلى 83.91% فى عام 2022.

ـ تفعيل مشروع العيادات المسائية و التخصصية بالمستشفيات

شهدت المحافظة تفعيل مشروع العيادات المسائية بالمستشفيات ومشروع العيادات التخصصية بالوحدات والمراكز الطبية، وتفعيل خدمة التشخيص عن بعد، وإنشاء إدارة دعم ذوي الهمم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، وافتتاح معهد التمريض بأبيس 2، وافتتاح قسم إصابات الملاعب بمستشفى الجمهورية، وافتتاح عيادة علاج طبيعى بوحدة طب أسرة الجمرك، وتقديم مقترح مشروع السياحة التدريبية، وعقد اتفاقيات تعاون بين العديد من الجامعات و المعاهد.

ـ منح موافقات لـ640 منشأة بعد التأكد من استيفاء الاشتراطات البيئية

خلال عام 2022 تم بالاسكندرية التفتيش على 337 منشأة، وتحرير محاضر مخالفات بيئية لـ230 منشأة، وفحص دراسات تقييم التأثير البيئي والمعاينة لـ634 منشأة، ومنح موافقات بيئية لـ640 منشأة بعد التأكد من استيفائها للاشتراطات البيئية، وتكثيف الحملات والندوات التوعوية على مستوى المحافظة بالتعاون مع المجتمع المدنى، وشملت: التغيرات المناخية ومخاطر استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وأضرار إلقاء القمامة بالمصارف والترع، بالإضافة إلى عمل تدريب صيفي لعدد 300 طالب من كلية العلوم.

ـ التفتيش على 5826 منشأة وتحرير 1814 محضرا

قام فرع جهاز حماية المستهلك بالإسكندرية ، خلال العام الماضي بتنفيذ 335 حملة على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار، حيث تم خلال الحملات المرور على 5826 منشأة وتحرير 1814 محضر.

وخلال العام الماضى، استقبل الجهاز 20417 شكوى تم حل منها 19177 شكوى وجاري العمل على 1240 شكوى.

ـ تطبيق نظام الجمع السكنى بنسبة 70% فى 18 قطاع

وجرى تطبيق نظام الجمع السكنى بنسبة 70% فى 18 قطاع والتوسع فى أداء أعمال النظافة العامة لتشمل 6 مناطق ، كما تم زيادة أعداد العمال والمعدات فى أعمال النظافة ليصل أعداد عمال الكنس إلى 2641 عامل، و414 معدة، 7 سيارات محطات وسيطة، بالإضافة إلى 2180 حاوية و11 كونتر.

ـ التعامل مع نحو 22 ألف شكوى

وفى إطار منظومة الشكاوى الحكومية، تم التعامل مع 22147 ألف شكوى خلال عام 2022 ليصل إجمالي الشكاوى التي تم التعامل معها منذ تفعيل المنظومة بالمحافظة لأكثر من 88 ألفا، وذلك بنسبة إنجازات بلغت 99٪.

وفيما يخص مبادرة "صوتك مسموع" التابعة لوزارة التنمية المحلية، تم التعامل مع 1808 شكاوى بنسبة إنجاز 92٪، بالإضافة إلى التعامل مع 860 شكوى على الواتساب بنسبة إنجاز 90٪.