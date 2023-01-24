ضبط 400 كيلو لحوم فاسدة خلال حملة تفتيشية لحماية المستهلك بنقادة فى قنا

قنا صابر سعيد

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، إن جهاز حماية المستهلك بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، وإدارتىّ التموين والطب البيطرى، شن حملة تفتيشية موسعة علي أسواق المدينة بقيادة الدكتور رائد هارون، مدير فرع جهاز حماية المستهلك بقنا، و حسين عربي، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، وذلك في إطار إهتمام وتوجيهات القيادة السياسية بمراقبه الأسواق وحماية المستهلك ومكافحة كافة أشكال الغش التجاري وغلاء الأسعار.

وأضاف الداودي أن الحملة أسفرت عن ضبط حوالي 400 كيلو جرام لحوم ودجاج ومجمدات منتهية الصلاحية وتحرير عدد 15 محضر متنوع ما بين عدم الإعلان عن الأسعار ومنتجات منتهية الصلاحية ومنتجات مجهولة المصدر وعدم حمل شهادة صحية ونظافة واشغالات ، بالإضافة إلى إعدام كمية 38 كيلو جرام من أغذية مختلفة متغيرة الخواص.

وناشد محافظ قنا، المواطنين بضرورة معاونة الاجهزة التنفيذية و جهاز حماية المستهلك في جهودهما المبذولة لضبط الأسواق من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أي شكاوى لديهم حتى يتسنى للأجهزة التنفيذية من اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين وضبط الأسواق، كما دعا التجار إلى الالتزام بقانون حماية المستهلك وتعزيز الثقة مع المستهلكين من خلال مراعاة مصالحهم والبعد عن الممارسات المخالفة للقانون، مؤكداً أن الإجراءات التي يتخذها الجهاز في مواجهة المخالفين تصب لصالح التجار الملتزمين الذين تضيرهم تلك الممارسات الخاطئة.