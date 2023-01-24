ضبط 3 آلاف لتر مواد بترولية قبل بيعها فى السوق السوداء بالدقهلية.. صور

الدقهلية محمد الحبشى

شنت مديرية التموين بالدقهلية حملة مكبرة لاستمرار الرقابة على الأسواق والتأكد من الالتزام وتنفيذ القرارات والقوانين التموينية، وتوجهت الحملة برئاسة الدكتور أحمد أبو الغيط معاون مدير المديرية لشؤن الرقابة، وعدد من مأمورى الضبط القضائي بالمديرية ناحية مركزي المنصورة والسنبلاوين.

وأسفرت نتائج الحملة عن ضبط عدد من المخالفات، حيث تم تحرير محضرين تجميع 3000 لتر بنزين وسولار بقصد إعادة بيعها في السوق السوداء، ومحضر أعلاف بدون فواتير تدل علي مصدرها ومنشأها، ومحضر ضبط نصف طن لحوم مجمدة بدون فواتير تدل علي مصدرها ومنشأها، و2 محضر عدم إعلان عن أسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمى لمستودعات البوتاجاز.

وأكد السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية علي تحويل المحاضر بالمخالفات السابق ذكرها إلى النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مشددا على تواصل مديرية تموين الدقهلية حملاتها الرقابية لمواجهة المخالفين.