اليوم السابع
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الإثنين، 23 يناير 2023 07:16 م
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ضبط 32 طن أرز شعير قبل بيعها فى السوق السوداء بالدقهلية.. صور

الإثنين، 23 يناير 2023 07:13 م
ضبط 32 طن أرز شعير قبل بيعها فى السوق السوداء بالدقهلية.. صور ضبط مخزن أرز شعير بالمخالفه للقانون
الدقهلية : محمد الحبشي

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تمكنت مديرية التموين بالدقهلية، من ضبط كمية من الأرز الشعير قبل بيعها في السوق السوداء، وذلك بالمخالفة لقانون توريد الأرز.

وشنت مديرية التموين حملة مكبرة في نطاق مركز ومدينة بلقاس، وذلك لضبط الرقابية على الأسواق ومنع احتكار السلع وبيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر ضبط 32  طن أرز شعير قبل بيعها في السوق السوداء وتم التحفظ على الكمية المضبوطة لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها، تحرير محضر 10 طن أعلاف بدون فواتير تدل علي مصدرها، عدد  2 محضر عدم اعلان وعدم انتظام القيد فى دفتر 21 بترول لمستودع غاز ومحطة تموين السيارات.

وأكد السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية علي تحويل المحاضر بالمخالفات السابق ذكرها إلى النيابة العامة لإعمال شئونها، والتأكيد على استمرار مديرية التموين في شن حملاتها لمواجهة المخالفين.

 

حملات مديرية تموين الدقهلية
حملات مديرية تموين الدقهلية

 

ضبط مخزن ارز شعير بالمخالفه للقانون
ضبط مخزن ارز شعير بالمخالفه للقانون

 

كميات من الاعلاف بدون فواتير
كميات من الاعلاف بدون فواتير

 

مأموري الضبط القضائي
مأموري الضبط القضائي

 


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