"صحة الإسكندرية" تستقبل وفدا من وزارة الصحة لتقييم برنامج التحول الرقمى

الاسكندرية جاكلين منير

استقبلت الدكتورة ميرفت السيد وكيلة مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية للطب العلاجى ، وفدا ضم "مصطفي محمود" من المكتب الفنى لمساعد وزير الصحة للشئون المالية والادارية، والدكتورة "أسماء فراج" ممثلة عن منظمة الصحة العالمية بهدف تقييم برنامج التحول الرقمى بالإسكندرية حيث تم اختيار منطقة وسط الطبية لتقييم تنفيذ البرنامج.

وذلك بالنيابة عن الدكتورة "أميرة طهيو" وكيلة وزارة الصحة بالإسكندرية، وبحضور لدكتورة "حنان أنور" وكيلة المديرية للطب الوقائى ، والدكتور "محمد خليل" مدير عام منطقة وسط الطبية

قام الوفد بالمرور على جميع إدارات وأقسام المنطقة للوقوف على مستوى الوحدات والأنشطة التى تم ميكنتها وأهمها لجنة حوكمة الموارد وقاعدة بيانات المرضى وقاعدة بيانات المواليد والوفيات ومنظومة العلاج على نفقة الدولة ومنظومة مبادرة القضاء على قوائم الانتظار ، وقاعدة بيانات القوى البشرية وقاعدة بيانات المنشآت الصحية

كما زار الوفد قاعة التدريب الإلكتروني بمركز معلومات المديرية والتى تسع 15 متدربا ، وثمن الوفد ما تم من دورات تدريبية فى مجال أساسيات الإدارة بالمستشفيات والدليل الإرشادي الإلكترونى الذى تم إعداده ليضم معظم القوانين واللوائح التى تحكم العمل الإدارى بالمستشفيات

حضر الزيارة "رانيا حليم" مديرة مركز المعلومات ، و"مروة عبد الجابر" مديرة التموين الطبى ، وفريق حوكمة الموارد بالمديرية

جدير بالذكر أن الإسكندرية جاءت ضمن أعلى أربعة محافظات من حيث معدلات إنجاز وتطبيق الحوكمة من خلال البوابة الرقمية للمشتريات والمخازن بوزارة الصحة