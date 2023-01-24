قافلة صحة الإسكندرية تزور قرية "العراق" بالعامرية ضمن مبادرة "حياة كريمة"

الإسكندرية جاكلين منير

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية بالتعاون مع إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة قافلة علاجية بقرية "العراق" بالعامرية ،وذلك إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" ، وتحت رعاية الدكتور "خالد عبد الغفار" وزير الصحة والسكان ، واللواء "محمد الشريف" محافظ الإسكندرية.

وقالت الدكتورة "أميرة طهيو" وكيلة وزارة الصحة بالإسكندرية ،أن القافلة ضمت 8 عيادات طبية فى تخصصات الجراحة، والأطفال، والباطنة، والنساء، والمسالك البولية، وتنظيم الأسرة، والجلدية والتناسلية، والأنف والأذن والحنجرة ، وشارك فيها 54 عضو من العاملين بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها، ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال علاوة على سائقى العيادات المتنقلة التابعين للإدارة العامة للقوافل العلاجية بوزارة الصحة.

وأشارت وكيلة وزارة الصحة أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 1337 مريض من أهالي القرية تم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 11 حالة إلى المستشفيات الحكومية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

من جانبها قالت الدكتورة "رشا مسامير" منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية أنه تم خلال يومي العمل إجراء 373 تحلبلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و276 تحليلا بمعمل الطفيليات و 14 أشعة سينية، علاوة على فحص 98 من مرافقى المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القافلة بإجراء التثقيف الصحى لعدد 840 مواطن من أهالى القرية فى عدد من الموضوعات الصحية.