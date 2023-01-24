شاهد منظومة إشارات السكة الحديد قبل وبعد التطوير.. صور

كتب سيد الخلفاوى

استعرضت وزارة النقل صورا توضح التطوير الذى شهدته منظومة الإشارات بهيئة السكة الحديد على خط القاهرة الإسكندرية، والذى شمل إلغاء المنظومة اليدوية للإشارات واستبدالها بمنظومة الكترونية، كما تم تطوير ابراج الاشارات والمزلقانات والمحطات.

وتنفذ وزارة النقل أعمال تطوير نظم الإشارات بخطوط السكة الحديد، بالكامل، وهو ما يعمل على التحكم الكامل فى حركة القطارات وتفادى التأخيرات، بالإضافة إلى زيادة سرعة القطارات، وانتهت الوزارة من تحديث نظم الإشارات لخط القاهرة الإسكندرية بطول 208 كم مزدوج، لتقضى بذلك على التأخيرات للرحلات اليومية على الخط.

واستبدلت السكة الحديد الإشارات اليدوية بمنظومة إشارات وتحويلات كهربائية، حيث تم استبدال "الملاوينة" التى كانت تسخدم فى تحريك تحويلات السكة بمنظومة كهربائية تعتمد على المحركات الكهربائية، وكذلك إضافة منظومة كاملة لرؤية مسار القطارات والتحكم فى السكة.

وشمل التطوير على خط القاهرة اسكندرية، الإنتهاء من تجديد السكك وتطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، وإنشاء مركز تحكم رئيسي لخط القاهرة الإسكندرية للسكة الحديد بطول 208 كم.

ويقع على خط القاهرة 80 مزلقان، و34 برج اشارة منهم 19 برج رئيسي، و15 برج ثانوي، بالإضافة إلى غرف التحكم والسمافورات والمحطات بالخط وتم تطويرهم بالكامل، كما تم رفع مستويات الأمان والسلامة وزيادة السرعة والطاقة الإستيعابية لعدد القطارات ليصل عدد الركاب إلى 54 مليون راكب بدلا من 36 مليون راكب سنوياً.

ونفذت هيئة السكة الحديد أعمال إزدواج خط سكة حديد بشتيل / الإتحاد / القبارى بطول 224 كم وتم إنشاء وصلتى كفر داود / السادات بطول 36 كم و المناشي / 6 أكتوبر بطول 70 كم، وهو ما يؤدي إلى زيادة السرعة والطاقة الإستيعابية لعدد القطارات ليصل عدد الركاب إلى 30 مليون راكب بدلا من 22 مليون راكب سنوياً مع زيادة حجم تداول البضائع بالخط ليصل إلى 9 مليون طن بدلا من 2 مليون طن سنوياً.