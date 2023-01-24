رجل بريطانى يخلع أسنانه باستخدام "كماشة" لغلاء أسعار أطباء الأسنان

كتب- وكالات

قام رجل بريطاني يعاني من ألم مبرح بخلع أسنانه باستخدام "كماشة" لأنه لم يستطع رؤية طبيب أسنان.

ووفقا لموقع "سكاي نيوز عربية"، اتخذ فيردي، 51 عاما، القرار الصعب بخلع أسنانه بسبب عدم وجود أطباء أسنان تابعين لخدمة الصحة الوطنية في منطقته.

وعلى مدار عامين، اقتلع المصور فيردي خمسة من أسنانه، وحاول مرارا تلقي العلاج طبيا، إلا أن غلاء أسعار الخدمة منعه من ذلك.

وأزال فيردي سنه الأول بنفسه بعد الإغلاق الذي تسبب به كورونا، حيث لم يتمكن من رؤية الطبيب مطلقا.

وخلع سنه الأول باستخدام الكماشة، وقال: "أمسكت بها وبدأت في سحبها، يا إلهي، كان مؤلما للغاية".

وأضاف: استمريت بالسحب، وبعد ذلك بدأت أسمع صوت تكسير العظام، خرج السن وكانت الدماء في كل مكان".

لسوء الحظ، انتهى الأمر بفيردي بفعل نفس الأمر لأربع مرات أخرى، وتركت عمليات الخلع الأخيرة فجوة كبيرة في مقدمة فمه.

وعلى الرغم من أنه لم يعد يعاني من الألم، إلا أن الخسارة جعلت الأنشطة اليومية مثل الأكل صعبة للغاية.

وتابع فيردي: "أسناني متداخلة الآن، ليس هناك سن فوق آخر، لا يمكنني مضغ أي شيء".

من جانبه، قال رئيس الجمعية البريطانية لطب الأسنان إيدي كراوتش: "طب الأسنان "اليدوي" ليس له مكان في دولة ثرية في القرن 21، لكن الملايين اليوم ليس لديهم خيارات".