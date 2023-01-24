رئيس جامعة المنوفية يعقد لقاءه الأول بعمداء الكليات

المنوفية - محمد فتحى

عقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية أول لقاء مع عمداء الكليات أعضاء لجنة تجهيز ودراسة الموضوعات التي تحتاج إلى دراسة قبل العرض على مجلس الجامعة القادم بحضور نائبا رئيس الجامعة الدكتور نانسى أسعد للتعليم والطلاب والدكتور صبحى شرف لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة.

بدأ رئيس الجامعة الاجتماع بتقديم خالص الشكر وعظيم التقدير لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على ثقة سيادته الغالية بتكليفه رئيساً لجامعة المنوفية، موجها الشكر لمعالي الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سائلاً المولي سبحانه و تعالي أن يوفقه في أداء المهام المكلف بها للارتقاء بجامعة المنوفية والنهوض بها كمنارة للتعليم في قلب الدلتا وذلك وفقاً لرؤية مصر ٢٠٣٠.

كما تقدم بخالص التهنئة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وللشعب المصري بمناسبة كل من عيد الشرطة موجها الشكر لجميع العاملين بوزارة الداخلية على جهودهم في الحفاظ على أمن وسلامة البلاد، وذكرى ثورة الـ ٢٥ من يناير، والدعاء بالرحمة على شهداء هذه الثورة المجيدة، داعين المولى بمزيد من الاستقرار والتقدم لبلادنا العزيزة.

وتوجه بخالص الشكر والامتنان لجميع السادة المهنئين له علي تولي منصب رئيس الجامعة من منتسبي الجامعة من السادة رؤساء الجامعة السابقين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين وجميع قيادات المحافظة والمجتمع المدني وخص بالشكر اللواء/ إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ونيافة الأنباء/ بنيامين مطران محافظة المنوفية.

وأكد رئيس الجامعة على وضع استراتيجية متكاملة لتعظيم الاستفادة من مشروعات الجامعة الجديدة وأهمها جامعة المنوفية الأهلية ومدينة جامعة المنوفية الطبية والـ ٢٠٠ فدان بمدينة السادات التى تم تخصيصهم لجامعة المنوفية، وأن الجامعة ستشهد اهتماما خاصا بالمنظومة التعليمية والدراسات العليا في المرحلة القادمة، وتفعيل الوحدات ذات الطابع الخاص بشكل كامل لتقديم خدماتها لأهالي المحافظة والمجتمع، والتعاون المستمر مع الأجهزة التنفيذية والمجتمعية لتوصيل خبرات الجامعة وخدماتها للمجتمع مع زيادة دور المستشفيات الجامعية لتقديم خدمة طبية مميزة لأهالي المحافظة والمحافظات المجاورة.

كما أكد على التزام الجامعة بخطة الدولة للنهوض بالتعليم العالي والاهتمام بالبحث العلمي وفق رؤية استراتيجية التعليم ٢٠٣٠ من خلال خطة الجامعة لإنشاء وحدة التصنيفات الدولية التي تهدف إلى وضع جامعة المنوفية في مصاف الجامعات العالمية من خلال دراسة ومتابعة معايير تلك التصنيفات والعمل على استيفاء متطلباتها للارتقاء بالمستوى الأكاديمي للجامعة.

وأضاف أنه سيتم إنشاء مكتب للعلاقات الدولية "International Relation Office" لرعاية المبتعثين والطلاب الوافدين للمساهمة في تفعيل وتنشيط التبادل العلمي بين الجامعة والدول المتقدمة في كافة المجالات والمساهمة في جذب ورعاية الوافدين والتبادل الطلابي.

وعرض رئيس الجامعة فعاليات الفترة الماضية منذ توليه رئاسة الجامعة والتى شهدت العديد من الفعاليات والأنشطة والجولات والزيارات الهامة.

وتابع رئيس الجامعة سير امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول والتى أوشكت على الانتهاء بالكليات، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال الكنترولات وإعلان النتائج فى أقرب وقت.