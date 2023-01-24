بيطرى المنوفية: تحصين 13 ألف رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدى

المنوفية - محمود شاكر

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أعمال لجان الحملة القومية الأولى لهذا العام للتحصين ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام، والتي انطلقت السبت 21 يناير 2023 بكافة أرجاء المحافظة ، وذلك في ضوء تنفيذ الخطة القومية لحماية الثروة الحيوانية والنهوض بها وتوفير التحصينات اللازمة للسيطرة علي الأمراض المستوطنة من خلال الحملات المكثفة والمستمرة بنطاق المحافظة.

وأوضح الدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية بأنه خلال ثلاث أيام منذ انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض التهاب الجلد العقدي وجدري الأغنام تم الإنتهاء من تحصين 13 ألفا و881 رأس ماشية من الأبقار والأغنام من إجمالي 203 آلاف و617 رأس ماشية بنطاق المحافظة، مؤكداً على إستمرار الحملة لتغطية كافة مراكز ومدن وقرى المحافظة حفاظاً على الثروة الحيوانية وكذا التوعية الإرشادية عن أهمية التحصين وتعريف المربين بالمرض وأعراضه ومدى خطورته علي الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك.

من جانبه، أشاد محافظ المنوفية بمثل هذه الحملات القومية التى تنظمها وزارة الزراعة التى تستهدف تغطية كافة أنحاء محافظات الجمهورية ، مشددا بتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لإنجاح الحملة وتحقيق المستهدف منها لتنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها مما يساعد على رفع مستوى معيشة الفلاح.