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رئيس جامعة القاهرة يوجه بانتظام أعمال الكنترولات بالكليات وإعلان النتائج إلكترونيا

الثلاثاء، 24 يناير 2023 09:13 ص
رئيس جامعة القاهرة يوجه بانتظام أعمال الكنترولات بالكليات وإعلان النتائج إلكترونيا امتحانات جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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وجه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بانتظام أعمال الكنترولات بالكليات بالتوازي مع عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2022/ 2023، وإتمام التصحيح والرصد مباشرة عقب انتهاء كل امتحان، لسرعة إعلان نتائج جميع الفرق الدراسية وإتاحتها إلكترونيًا على مواقع الكليات.
 
وأكد الدكتور محمد الخشت، انتظام امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات جامعة القاهرة بمنتهى الهدوء منذ بدايتها دون رصد أي مشكلات أو معوقات، في إطار الانضباط والالتزام الكامل بالتعليمات والتوجيهات الامتحانية الصادرة عن الجامعة وقواعد العملية الامتحانية وفقًا لنظام كل كلية وطبيعة الدراسة بها، وتوفير أقصى درجة من الانضباط وكل ما يحتاجه الطلاب داخل اللجان، بما يضمن سير الامتحانات بالشكل الأمثل.
 
وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى التزام كليات الجامعة بنظام امتحانات يجمع بين البابل شيت والأسئلة الموضوعية وأسئلة حل المشكلات، مع تطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية وفق المعايير والمقاييس المعتمدة التي تحدد مضمون وشكل ورقة الأسئلة الامتحانية وأن تكون الأسئلة واضحة، بالإضافة إلى إعطاء الوقت الكافي لكل امتحان، والتأكيد على أعضاء هيئة التدريس بالتواجد داخل القاعات للإجابة عن استفسارات وأسئلة الطلاب وحل أي مشكلة تطرأ.
 
جدير بالذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة القاهرة يؤديها نحو 270 ألف طالب وطالبة بمختلف الفرق الدراسية بجميع كليات الجامعة ومعاهدها، وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022/2023.
 

جامعة القاهرة

محمد الخشت

امتحانات الفصل الدراسى الأول

اخبار مصرية



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