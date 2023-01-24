دراسة تكشف الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمرض السرطان.. اعرف الأعراض

كتبت فاطمة خليل

كشف تقرير جديد أصدره الصندوق العالمي لأبحاث السرطان أن طولك يمكن أن يحدد مدى تعرضك لخطر الإصابة ب السرطان ، ونظر فريق البحث في الأدلة العالمية على العلاقة بين النظام الغذائي والوزن والنشاط البدني والسرطان، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

ووجد العلماء أنه كلما زاد طولك كلما زاد خطر إصابتك بسرطان المبيض والبروستاتا والبنكرياس والقولون والمستقيم والثدي والكلى.

تفاصيل نتائج الدراسة

وخلصت الدراسة إلى أن كل خمسة سنتيمترات إضافية في الطول يمكن أن تعرضك لخطر الإصابة ببعض أنواع السرطان بالإضافة إلى الخصائص المحددة.

سرطان الكلى - زيادة خطر الإصابة بنسبة 10%

سرطان الثدي قبل وبعد انقطاع الطمث - 9 و 11%على التوالي

سرطان المبيض – 8%

سرطان البنكرياس – 7%

سرطان القولون والمستقيم – 5%

سرطان البروستاتا – 4%.

وقالت سوزانا براون، مديرة برنامج العلوم في الصندوق العالمي لأبحاث السرطان، "ليس ارتفاع الشخص نفسه - أي المسافة من رأسك إلى قدميك - هو ما يزيد من خطر إصابتك بالسرطان لكن العملية التي خضع لها جسمك لجعلك طويل القامة مرتبطة بالسرطان."

وأضافت "بعبارة أخرى، الطول النهائي للشخص البالغ هو تمثيل مرئي لعملية النمو التي مر بها جسم الشخص من الحمل وحتى البلوغ.

وأوضحت "لا تتأثر هذه العملية بالجينات فحسب، بل تتأثر أيضًا بعوامل النمو القابلة للتعديل (مثل عوامل النمو مثل الأنسولين وعامل النمو الشبيه بالأنسولين وهرمون النمو والهرمونات الجنسية مثل الاستروجين) في الرحم وأثناء الطفولة ومرحلة المراهقة.

لذا يجب اعتبار الطول فقط كمؤشر لسلسلة الأحداث والتجارب بأكملها من الحمل وحتى سن البلوغ - ومن المهم تحديد جانب أو جوانب هذه العملية التي تؤثر على مخاطر الإصابة بالسرطان.

بشكل عام، كونك طويل القامة ليس لعنة ويمكن أن يكون نعمة عندما يتعلق الأمر بالوقاية من الأمراض المزمنة بما في ذلك مرض السكري والسكتات الدماغية والنوبات القلبية.

إذا كنت ترغب في تقليل خطر الإصابة بالسرطان ، فهناك بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها فيما يتعلق بتناول الطعام الصحي والنشاط البدني.

وفقًا لمايو كلينك ، فإن اتباع نظام غذائي صحي ، والحفاظ على وزن صحي ، والإقلاع عن التدخين والحصول على رعاية طبية منتظمة يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

وفقًا لجمعية السرطان الأمريكية (ACS)، تشمل بعض الأعراض الأكثر شيوعًا للسرطان ما يلي:

- التعب الذي لا يتحسن بالراحة

- فقدان أو زيادة الوزن غير المبررة

- انتفاخ أو كتل في أي مكان في الجسم

- ألم لا يزول أو يزداد سوءًا، خاصةً الجديد أو بدون سبب معروف

- تغيرات الجلد

- سعال أو بحة في الصوت

- نزيف غير عادي أو كدمات بدون سبب معروف

- تغير في عادات الأمعاء

- تغيرات في المثانة مثل الألم عند التبول أو ظهور دم في البول أو الحاجة إلى التبول أكثر أو أقل في كثير من الأحيان

- حمى أو تعرق ليلي

- الصداع

- مشاكل في الرؤية أو السمع

- تغيرات في الفم مثل تقرحات أو نزيف أو ألم أو تنميل