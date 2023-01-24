خبراء يحذرون.. السعال طويل الأمد قد يكون علامة على عدوى تلو الأخرى

لماذا يحدث ذلك؟
قالت البروفيسور كاميلا هوثورن، رئيسة الكلية الملكية للأطباء ببريطانيا: "ليس من الواضح سبب استمرار بعض التهابات الجهاز التنفسي الحالية لفترة أطول من المعتاد وقد لاحظ الأطباء والمرضى ذلك، لكننا لسنا متأكدين تمامًا من سبب حدوث ذلك".
يمكن أن يكون أحد العوامل المؤثرة هو انخفاض مقاومة الناس للعدوى نظرًا لكونهم أصبحوا غير ملتزمين بقيود كورونا مثل العامين الماضيين.
إصابة تلو الأخرى
أما بالنسبة لسبب العدوى التي تبدو مستمرة، تقترح البروفيسور هوثورن "قد يكون الأمر يتعلق بالتقاط عدوى تلو الأخرى والتغلب على نوع واحد من العدوى لا يعطي مناعة ضد نوع آخر".
يمكن أن يساعد اتباع التدابير المناسبة في تحسين صحتك العامة ومناعتك لمنع تكرار العدوى والأعراض المستمرة.
كيف تحافظ على صحة جيدة
فيما يلي بعض النصائح التي ينصح بها الخبراء للحفاظ على صحة جيدة:
- ممارسة النظافة العامة الجيدة
متى يجب زيارة الطبيب؟
في بعض الأحيان ، تختفي العدوى الفيروسية من تلقاء نفسها عندما تعتني بصحتك ومع ذلك ، يُنصح بطلب المشورة الطبية ، خاصةً إذا كنت تعاني من سعال مستمر أو ظهور بلغم متغير اللون.
من المهم أيضًا استشارة طبيبك إذا كنت تعاني من أعراض أخرى أيضًا ، مثل ضيق التنفس أو ألم الصدر أو فقدان الوزن دون سبب.
المخاطر المصاحبة للسعال المستمر
إذا كنت تسعل من عدوى كورونا واستمرت لأكثر من 4 أسابيع بعد الإصابة الأولية ، فمن المهم الحصول على أشعة سينية على الصدر.
يمكن أن تسبب عدوى كورونا تندبًا في الرئتين وتليفًا لدى بعض الأشخاص. يمكن أن يكون السعال طويل الأمد أيضًا علامة على الإصابة بالسرطان وفيروس كورونا طويل الأمد.
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